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Mercato Milan, quale futuro per Estupinan? Arriva l’indiscrezione

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Mercato Milan, quale futuro per Estupinan? Arriva l’indiscrezione
Estupinan esulta nella gara di campionato
Pervis Estupinan durante la gara di Serie A 2026

Estupiñán prepara le valigie dal Milan. Secondo Calciomercato.com, Gerry Cardinale ha incontrato Jorge Mendes per valutare la separazione del terzino ecuadoriano.

Estupiñán e il Milan: 17 presenze senza convincere

L’acquisto estivo dal Brighton per 17 milioni di euro non ha pagato i dividendi attesi. Il classe 1998 ha collezionato appena 17 presenze, raramente da titolare, confermando le criticità sulla fascia sinistra rossonera. L’unico momento di luce è stato il gol nel derby contro l’Inter, ma non ha generato continuità tattica né fiducia della dirigenza. Contro la Juventus è rientrato solo nel secondo tempo, ulteriore segnale di una valutazione definitiva già avvenuta.

Mendes ha già avviato i contatti per trovare una nuova sistemazione. La richiesta del Milan è tra 15 e 16 milioni di euro, cifra che evita una minusvalenza nei bilanci. Una scelta che non lascia spazio a ripensamenti: la separazione è stata condivisa tra agente e club come soluzione inevitabile.

Il Bologna rappresenta la prima pretendente in Serie A. Tuttavia, Estupiñán ha attirato l’attenzione anche di club inglesi e portoghesi, che potrebbero accelerare nei prossimi giorni. La finestra di mercato invernale offre il timing ideale per una cessione rapida, senza lasciare il Milan con una fascia sinistra scoperta.

Redazione SpaziMilan
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