Mercato Milan, sfida all’Atletico Madrid per un colpo dalla Serie A: c’è il sì di Allegri

Nicolò Fagioli è il primo nome sulla lista di Massimiliano Allegri per il centrocampo del Milan nella prossima stagione, secondo quanto rivela Tuttomercatoweb. L’allenatore livornese conosce bene il centrocampista della Fiorentina.

Fagioli al Milan: Allegri ha già un progetto collaudato

La scelta di Fagioli non è casuale. Il centrocampista ha dimostrato questa stagione alla Fiorentina di essere duttile e affidabile: capace sia di agire da regista che da mezzala, ha totalizzato 3 gol e 3 assist in 41 partite tra Serie A, Conference League e Coppa Italia. Un profilo che si adatta perfettamente alle esigenze tattiche del Milan, dove potrebbe coprire più ruoli a centrocampo. La Fiorentina lo ha prelevato dalla Juventus per circa 15 milioni di euro con bonus e il 10% sulla rivendita, ma il suo valore è cresciuto sensibilmente.

Atlético Madrid e la Premier League: la concorrenza si fa seria

Il problema per il Milan è che Fagioli non manca di estimatori. Secondo Tuttomercatoweb, l’Atlético Madrid di Diego Simeone segue con interesse concreto il centrocampista fiorentino. Non è semplice curiosità quella del club spagnolo, ma una reale intenzione di movimento nel mercato estivo. Inoltre, diverse squadre della Premier League inglese hanno già sondato il terreno con la Fiorentina.

La concorrenza internazionale rappresenta un ostacolo significativo per il Milan. Simeone, in particolare, ha la capacità di offrire un progetto ambizioso e risorse economiche considerevoli. La Premier League, con i suoi club ricchissimi, può alzare l’asticella delle offerte in modo decisivo. Il Milan dovrà presentare un pacchetto competitivo non solo dal punto di vista economico, ma anche progettuale, sottolineando il ruolo centrale che Fagioli avrebbe nella squadra.