Milan, 50 milioni per l’addio del big: il punto del Corriere della Sera

Potrebbe essere un’estate di mini-rivoluzione in casa Milan. A partire dalle voci su Massimiliano Allegri, che però dovrebbe proseguire il suo mandato con i rossoneri, alle tante e ripetute discussioni sul futuro di Rafael Leao. l’attaccante portoghese non ha convinto al 100% il tecnico italiano, e avanti ad un’offerta congrua potrebbe dire addio al termine della stagione.
Milan, Leao prepara la valigia? La situazione
La stagione di Rafael Leao non è stata sicuramente da incorniciare. Tanti infortuni, tanti stop che non gli hanno permesso di essere mai realmente al 100%. Da lui, però, ci si aspettava un salto di qualità sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri, quella cosiddetta maturità calcistica.
Come riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, questa potrebbe essere stata l’ultima stagione di Leao in rossonero. Tutto dipenderà dall’eventuali offerte che verranno recapitate alla squadra di Milano: una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro potrebbe bastare per far vacillare il Milan.
Leao, quidni, non è così sicuro di restare al Milan. Molto dipenderà anche da come andrà il suo Mondiale: una buona performance del portoghese potrebbe far arrivare più facilmente offerte sul tavolo rossonero. Il Milan riflette e aspetta l’evolversi della situaizone, aspettando la prossima estate.