Calciomercato del Milan

Milan, 50 milioni per l’addio del big: il punto del Corriere della Sera

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Milan, 50 milioni per l’addio del big: il punto del Corriere della Sera
Igli Tare pronto al prossimo calciomercato estivo
Igli tare dirigente del Milan pronto al calciomercato

Potrebbe essere un’estate di mini-rivoluzione in casa Milan. A partire dalle voci su Massimiliano Allegri, che però dovrebbe proseguire il suo mandato con i rossoneri, alle tante e ripetute discussioni sul futuro di Rafael Leao. l’attaccante portoghese non ha convinto al 100% il tecnico italiano, e avanti ad un’offerta congrua potrebbe dire addio al termine della stagione.

Milan, Leao prepara la valigia? La situazione

La stagione di Rafael Leao non è stata sicuramente da incorniciare. Tanti infortuni, tanti stop che non gli hanno permesso di essere mai realmente al 100%. Da lui, però, ci si aspettava un salto di qualità sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri, quella cosiddetta maturità calcistica.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, questa potrebbe essere stata l’ultima stagione di Leao in rossonero. Tutto dipenderà dall’eventuali offerte che verranno recapitate alla squadra di Milano: una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro potrebbe bastare per far vacillare il Milan.

Rafael Leao in campo con il Milan
Leao verso la cessione?

Leao, quidni, non è così sicuro di restare al Milan. Molto dipenderà anche da come andrà il suo Mondiale: una buona performance del portoghese potrebbe far arrivare più facilmente offerte sul tavolo rossonero. Il Milan riflette e aspetta l’evolversi della situaizone, aspettando la prossima estate.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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