Milan, altro che Lewandowski: spunta il nome di un altro bomber

Tante voci su quello che sarà il futuro del Milan, in particolare di Massimiliano Allegri. L’allenatore, però, ha ribadito ad alta voce la sua voglia di rimanere in rossonero e portare avanti il suo progetto. Ragion per cui, la società inizia a sondare dei nomi per la prossima estate. L’attaccante, al momento, ha la priorità: Alexander Sorloth in cima alla lista.

Milan, Sorloth nel mirino: le ultime

Il centravanti sarà uno dei temi caldi nella prossima estate rossonera. In questa stagione, non sono arrivati i gol sperati e per il prossimo futuro dove ci sarà anche la Champions League, bisognerà alzare la qualità ma soprattutto la quantità delle reti segnati.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Alexander Sorloth ha sorpassato Lewandowski nella corsa al nuovo bomber rossonero. L’attaccante norvegese vuole giocare di più, ed essere al centro del progetto. L’atletico Madrid potrebbe lasciarlo partire per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Milan, problemi di gol

Non è stata sicuramente la miglior stagione sotto il punto di vista realizzativo. Un Leao troppo incostante, un Pulisic scomparso durante la seconda metà della stagione. Come prima punta, però, si è fatto sentire l’infortunio di Gimenez, anche se l’attaccante messicano non aveva mai garantito tanti gol con la maglia del Milan.

Sorloth potrebbe essere l’acquisto giusto, che metterebbe tutti d’accordo: nella sua esperienza in Spagna ha già dimostrato di saper segnare diversi gol.