Milan, Allegri cambia tutto: mossa a sorpresa contro l’Udinese

Dopo la batosta subita al Maradona contro il Napoli, il Milan si prepara a giocare la delicata sfida contro l’Udinese, dove i rossoneri saranno chiamati alla vittoria per ottenere i 3 punti utili a consolidare il piazzamento in Champions. Per riuscirci, Max Allegri sembra essere intenzionato a provare un cambio modulo, con il rientro di Leao al centro dell’attacco rossonero dopo i problemi fisici accusati nelle ultime settimane.

Leao torna titolare

Le ultime notizie pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, sembrano indirizzare verso un cambio modulo del Milan, pronto a passare al 4-3-3 dall’inizio dopo averlo fatto già a gara in corso nelle ultime uscite del campionato. Cambio di approccio dunque di Allegri, pronto ad andarsi a pendere di forza il posto Champions.

Al centro del tridente che vedrà agire sui lati Pulisic e Saelemaekers, ci sarà Rafael Leao, pronto a zittire le voci e ha guidare dunque l’attacco rossonero. Non è però da escludere un possibile cambio tra Leao e Pulisic, con il portoghese sulla fascia e l’americano pronto ad agire come terminale offensivo dei rossoneri.

Il Milan è in difficoltà

Le ultime uscite sembrano spingere per un Milan in difficoltà, oltre dal punto di vista dei risultati anche dal punto di vista fisico. Infatti le partite perse con Napoli e Lazio, con in mezzo la vittoria contro il Torino, sembrano evidenziare un calo fisico importante con i rossoneri, che non possono permettersi assolutamente altri passi falsi che minerebbero la possibilità di andare in Champions dopo un campionato giocato quasi sempre ai primi 3 posti della classifica.

A provare a tranquillizzare l’ambiente ci ha pensato Max Allegri, che ha allontanato le voci su un possibile arrivo in nazionale, per spingere il suo Milan a dare il massimo in queste ultime 7 uscite, utili a consolidare il quarto posto nel minor tempo possibile.