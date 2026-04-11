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Milan, Allegri cambia tutto: mossa a sorpresa contro l’Udinese

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Milan, Allegri cambia tutto: mossa a sorpresa contro l’Udinese
Allegri recupera un giocatore ma per la panchina
Recupero in casa Milan

Dopo la batosta subita al Maradona contro il Napoli, il Milan si prepara a giocare la delicata sfida contro l’Udinese, dove i rossoneri saranno chiamati alla vittoria per ottenere i 3 punti utili a consolidare il piazzamento in Champions. Per riuscirci, Max Allegri sembra essere intenzionato a provare un cambio modulo, con il rientro di Leao al centro dell’attacco rossonero dopo i problemi fisici accusati nelle ultime settimane.

Leao torna titolare

Le ultime notizie pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, sembrano indirizzare verso un cambio modulo del Milan, pronto a passare al 4-3-3 dall’inizio dopo averlo fatto già a gara in corso nelle ultime uscite del campionato. Cambio di approccio dunque di Allegri, pronto ad andarsi a pendere di forza il posto Champions.

Rafa Leao in campo con il Milan
Leao in campo con il Milan per il campionato

Al centro del tridente che vedrà agire sui lati Pulisic e Saelemaekers, ci sarà Rafael Leao, pronto a zittire le voci e ha guidare dunque l’attacco rossonero. Non è però da escludere un possibile cambio tra Leao e Pulisic, con il portoghese sulla fascia e l’americano pronto ad agire come terminale offensivo dei rossoneri.

Il Milan è in difficoltà

Le ultime uscite sembrano spingere per un Milan in difficoltà, oltre dal punto di vista dei risultati anche dal punto di vista fisico. Infatti le partite perse con Napoli e Lazio, con in mezzo la vittoria contro il Torino, sembrano evidenziare un calo fisico importante con i rossoneri, che non possono permettersi assolutamente altri passi falsi che minerebbero la possibilità di andare in Champions dopo un campionato giocato quasi sempre ai primi 3 posti della classifica.

A provare a tranquillizzare l’ambiente ci ha pensato Max Allegri, che ha allontanato le voci su un possibile arrivo in nazionale, per spingere il suo Milan a dare il massimo in queste ultime 7 uscite, utili a consolidare il quarto posto nel minor tempo possibile.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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