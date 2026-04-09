Milan, Leao al Barcellona? Arriva la verità: l’indiscrezione di Fabrizio Romano

Le voci su un possibile trasferimento di Rafael Leao al Barcellona tornano a circolare, ma la situazione è ben diversa da quanto raccontato nelle ultime ore. Ultime indiscrezioni hanno spiegato i reali scenari attorno al portoghese.

Il punto di Fabrizio Romano

A fare chiarezza è intervenuto Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, ridimensionando le indiscrezioni provenienti dalla Spagna e spiegando come il club catalano abbia attualmente altre priorità:

“Oggi Sport ha parlato del Barcellona su Rafa Leao, ma la prima cosa da dire è che il Barcellona deve capire se riuscirà a riscattare Marcus Rashford dal Manchester United .Ha un accordo con il giocatore ma non con il club. Lo United vuole 30 milioni e il Barcellona deve fare i conti, non può super spendere.”

Il nome piace, ma nulla di concreto

Romano ha poi chiarito l’origine dei rumors, spiegando che il nome dell’esterno rossonero continua a circolare, ma ad oggi resta solo una suggestione: