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Milan, Leao al Barcellona? Arriva la verità: l’indiscrezione di Fabrizio Romano

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Milan, Leao al Barcellona? Arriva la verità: l’indiscrezione di Fabrizio Romano
Rafael Leao in campo con la maglia del Milan. Fonte: ANSA
Rafael Leao in campo con la maglia del Milan

Le voci su un possibile trasferimento di Rafael Leao al Barcellona tornano a circolare, ma la situazione è ben diversa da quanto raccontato nelle ultime ore. Ultime indiscrezioni hanno spiegato i reali scenari attorno al portoghese.

Il punto di Fabrizio Romano

A fare chiarezza è intervenuto Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, ridimensionando le indiscrezioni provenienti dalla Spagna e spiegando come il club catalano abbia attualmente altre priorità:

“Oggi Sport ha parlato del Barcellona su Rafa Leao, ma la prima cosa da dire è che il Barcellona deve capire se riuscirà a riscattare Marcus Rashford dal Manchester United .Ha un accordo con il giocatore ma non con il club. Lo United vuole 30 milioni e il Barcellona deve fare i conti, non può super spendere.”

Leao in campo durante la partita Lazio Milan
Leao in campo contro la Lazio

Il nome piace, ma nulla di concreto

Romano ha poi chiarito l’origine dei rumors, spiegando che il nome dell’esterno rossonero continua a circolare, ma ad oggi resta solo una suggestione:

“Che Rafa Leao sia un nome che torna al Barcellona non dipende da Deco, ma è un nome che parte dal presidente Laporta. Al momento non è una vera e propria trattativa né tra Leao e il Barcellona né tra Milan e Barcellona. Anche perché il Milan non sta cercando compratori.”

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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