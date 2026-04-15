Calciomercato del Milan

Milan, Allegri dice sì! Il club ora fa sul serio: i dettagli

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Milan, Allegri dice sì! Il club ora fa sul serio: i dettagli
Allegri approva l'acquisto per il Milan
Massimiliano Allegri in campo sorridente

La stagione del Milan è quasi volta al termine, con i rossoneri che devono centrare il fondamentale obiettivo della qualificazione Champions. La dirigenza inizia a guardare quelli che potrebbero essere delle occasioni di mercato proprio come Leon Goretzka: il Milan è fiducioso, ecco tutte le ultime novità!

Milan, fiducia su Goretzka: i dettagli

I rossoneri, già qualche settimana fa, hanno iniziato ad informarsi sulla situazione legata al mancato rinnovo di Goretzka con il Bayern Monaco. Il Milan è molto convito di ingaggiare il centrocampista tedesco, mettendolo al fianco di Rabiot e Modric: Allegri appoggia pienamente il colpo!

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, per il classe 1995 è pronto un contratto triennale a 5 milioni di euro a stagione. Fondamentale sarà la qualificazione in Champions League, sia per sostenere le spese economiche sia per convincere il calciatore ad accettare la destinazione.

Leon Goretzka in campo con il Bayern Moncao
Goretzka in campo con il Bayern Monaco per la Bundesliga

La decisione finale della mezzala tedesca dovrebbe arrivare nel giro di un paio di settimane, prosegue il noto quotidiano, con il calciatore che deciderà il suo prossimo club. Goretzka vuole rimanere in un top club e anche per questo sarà importante tornare in Champions per garantire il massimi livello europeo.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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