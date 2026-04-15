Milan, Allegri dice sì! Il club ora fa sul serio: i dettagli

La stagione del Milan è quasi volta al termine, con i rossoneri che devono centrare il fondamentale obiettivo della qualificazione Champions. La dirigenza inizia a guardare quelli che potrebbero essere delle occasioni di mercato proprio come Leon Goretzka: il Milan è fiducioso, ecco tutte le ultime novità!

Milan, fiducia su Goretzka: i dettagli

I rossoneri, già qualche settimana fa, hanno iniziato ad informarsi sulla situazione legata al mancato rinnovo di Goretzka con il Bayern Monaco. Il Milan è molto convito di ingaggiare il centrocampista tedesco, mettendolo al fianco di Rabiot e Modric: Allegri appoggia pienamente il colpo!

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, per il classe 1995 è pronto un contratto triennale a 5 milioni di euro a stagione. Fondamentale sarà la qualificazione in Champions League, sia per sostenere le spese economiche sia per convincere il calciatore ad accettare la destinazione.

La decisione finale della mezzala tedesca dovrebbe arrivare nel giro di un paio di settimane, prosegue il noto quotidiano, con il calciatore che deciderà il suo prossimo club. Goretzka vuole rimanere in un top club e anche per questo sarà importante tornare in Champions per garantire il massimi livello europeo.