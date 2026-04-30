Milan-Allegri, fissato un incontro! Il punto della Gazzetta: succederà a Milanello

Il futuro della panchina del Milan resta aperto e continua a tenere banco in casa rossonera. Nelle ultime ore è arrivata una novità significativa che riguarda Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è previsto un nuovo incontro tra l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani e il tecnico livornese. I due si vedranno nella giornata di oggi per un pranzo a Milanello, appuntamento che potrebbe rappresentare un passaggio importante nelle valutazioni del club sul futuro della guida tecnica.

Incontro Allegri-Furlani: il punto in casa Milan

Il confronto odierno conferma come il dialogo tra le parti sia costante. Le recenti dichiarazioni dell’allenatore livornese hanno ribadito la volontà di proseguire il percorso in rossonero e la dirigenza del Milan mantiene perciò con lui un dialogo costante.

Come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, la frequenza di questi incontri testimoniano una fase di riflessione approfondita da parte della società che vuole delineare una strategia chiara e condivisa per il futuro. Il Milan dunque lavora alla costruzione di un percorso solido e competitivo per tornare al vertice del calcio europeo