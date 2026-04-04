Milan, Allegri ha un dubbio per il Napoli: ballottaggio aperto

Il Milan si avvicina alla sfida del Maradona con una buona notizia e, al tempo stesso, con un dubbio tutt’altro che scontato da sciogliere. Rafa Leao è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito il fastidio all’adduttore, ma Allegri ha ancora due sessioni di lavoro a Milanello prima di capire chi sarà il titolare al fianco di Pulisic.

Milan, rebus in attacco: Leao titolare?

La domanda del pre-match di Napoli è una sola: chi affiancherà Christian Pulisic nel tandem offensivo? L’americano è inamovibile, questo è certo. Ma accanto a lui la scelta non è scontata.

Leao, come detto, c’è fisicamente, ma il rischio di un ricaduta o che non sia al top non è contemplato in una gara del genere, con lo stadio Maradona pieno e un Napoli in grande forma. Se il numero 10 rossonero dovesse partire dalla panchina, i candidati a occupare la sua casella sarebbero Christopher Nkunku e Santiago Gimenez.

Nkunku e Gimenez scalpitano: senza Leao toccherebbe a loro

Nkunku sembra aver trovato una certa continuità, mentre Gimenez ha dichiarato apertamente di voler diventare il goleador del Milan: entrambi proveranno a sfangarla e convincere Allegri a schierarli dal primo minuto alla vigilia di una gara così delicata.

Più indietro nelle gerarchie appare invece Niclas Fullkrug, che aveva giocato titolare contro il Torino senza però convincere fino in fondo. Leao, però, resta il favorito per una maglia da titolare: mancano ancora gli allenamenti decisivi, ma il portoghese è il più apprezzato da Allegri, e se starà bene partirà dall’inizio.