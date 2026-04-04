Milan, anche dalla Spagna confermano: l’obiettivo in attacco sta per saltare

Dusan Vlahovic ha scelto di restare alla Juventus. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, l’attaccante serbo è vicino al rinnovo con i bianconeri, chiudendo definitivamente la strada a un approdo al Milan in estate.

Vlahovic e la Juventus: l’intesa ormai definita

L’accordo tra il club torinese e il centravanti è nelle fasi conclusive. Il giocatore ha già comunicato ai compagni la ferma volontà di proseguire in bianconero, scegliendo la stabilità rispetto a eventuali avventure altrove. La chiave della trattativa è stata la riduzione significativa dello stipendio, condizione che Vlahovic ha accettato senza indugi. Juventus ha posto questa richiesta come imprescindibile e il serbo non ha opposto resistenza.

La società torinese costruisce il futuro attorno ai propri pilastri. Oltre al rinnovo di Vlahovic, è atteso anche quello di Luciano Spalletti per altre due stagioni. Questi movimenti non sono casuali: rappresentano la volontà juventina di consolidare il progetto tecnico nonostante una stagione complessa e la lotta ancora in corso per la qualificazione in Champions League.

Il Milan e lo scenario che cambia: addio alla suggestione Vlahovic

Per il Milan il quadro si trasforma completamente. Nelle scorse settimane il club rossonero era stato accostato all’attaccante serbo, alimentando anche la suggestione di una possibile reunion con Allegri. Quella ipotesi ora si dissolve. Con il rinnovo sempre più probabile, la strada verso San Siro diventa sempre più difficile.