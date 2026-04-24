Milan, arriva la conferma di Romano: “Succederà presto”

Pini Zahavi, agente di Robert Lewandowski, arriverà in Italia nei prossimi giorni secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano. La visita del procuratore non riguarda solo il centravanti polacco, ma apre scenari più complessi sul mercato rossonero.

Lewandowski: le offerte sul tavolo e il nodo Barcellona

Romano ha confermato che la situazione dell’attaccante rimane bloccata dall’offerta di rinnovo al ribasso del Barcellona, che il giocatore non intende accettare così com’è. Il polacco pretende condizioni economiche migliori se dovesse restare in Spagna. Nel frattempo, proposte concrete arrivano dalla MLS e dall’Arabia Saudita, già sul tavolo della trattativa. La visita di Zahavi in Italia serve precisamente a questo: aprire il ventaglio delle possibilità, verificare se Milan e Juventus intendono formulare un’offerta credibile per il bomber classe 1989.

Lewandowski aspetta di avere tutte le carte in mano prima di decidere. Non si tratta di una semplice ricognizione, ma di un’operazione mirata a raccogliere manifestazioni d’interesse concrete dai club italiani. Zahavi avrà incontri specifici per valutare margini economici e progetti sportivi.

Nkunku e il nodo cessione al Milan

Christopher Nkunku rappresenta l’altro fronte della missione italiana. L’attaccante francese, arrivato dal Chelsea per 37 milioni la scorsa estate, non ha convinto il Milan nelle prime settimane. Durante l’incontro previsto tra Zahavi e la dirigenza rossonera—che secondo le indiscrezioni dovrebbe avvenire domenica sera durante Juventus-Milan—verranno discussi margini e modalità di una possibile cessione.

La situazione di Nkunku illustra bene come il mercato del Milan oscilli tra ambizioni e realtà economiche. L’investimento estivo non ha pagato i dividendi sperati, e la valutazione di una partenza rientra nella gestione pragmatica dei budget. Zahavi avrà il compito di sondare il mercato per il suo assistito, cercando una soluzione che convinca entrambi i lati.

La prossima settimana sarà decisiva per chiarire gli scenari futuri. Se Milan e Juventus decideranno di approfondire con Zahavi su Lewandowski, le trattative entreranno in una fase concreta. Se no, il polacco valuterà le altre proposte disponibili. Per quanto riguarda il calciomercato Milan con Nkunku, la dirigenza rossonera avrà pochi giorni per decidere se investire ancora sul francese o cedere a condizioni accettabili.