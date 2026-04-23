Milan-Atalanta, data e ora del big match: ora è ufficiale

La Serie A chiude la 36ª giornata con due match decisivi per le ambizioni europee. Milan e Atalanta si affrontano domenica 10 maggio alle 20.45, mentre sabato l’Olimpico ospita Lazio-Inter alle 18:00, anteprima della finale di Coppa Italia in programma quattro giorni dopo.

Milan-Atalanta: il big match della 36ª giornata

Lo scontro diretto tra rossoneri e bergamaschi rappresenta uno degli ultimi banchi di prova prima della conclusione della stagione. Si tratta di due squadre che lottano per posizioni di rilievo in classifica, con Milan che punta a consolidare la propria posizione in Serie A soprattutto in ottica Champions League.

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Lazio-Inter sabato: il primo capitolo della finale

La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari della penultima giornata di campionato. Lazio e Inter si incrociano all’Olimpico sabato 9 maggio alle 18, in un match che anticipa di appena 96 ore la finale di Coppa Italia tra le stesse due squadre. La partita avrà una rilevanza duplice: da una parte il valore sportivo della gara di campionato, dall’altra l’aspetto psicologico di uno scontro che si ripeterà subito dopo.

Il calendario della 36ª giornata prevede anche il posticipo del lunedì tra Napoli e Bologna al Maradona, mentre venerdì apre le danze Torino-Sassuolo alle 20.45. La giornata rappresenta un momento cruciale per le gerarchie finali della Serie A, con il Milan chiamato a una prova determinante contro l’Atalanta.