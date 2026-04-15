Italia, con Malagò sarà Allegri il nuovo CT? Spunta l’ipotesi clamorosa per la panchina del Milan

Simone Inzaghi emerge come soluzione concreta per il Milan nel caso Massimiliano Allegri accetti la panchina della Nazionale italiana. Lo scenario non è più puramente speculativo.

Giovanni Malagò ha i numeri per diventare presidente della Figc. La sua prima scelta, secondo quanto riporta Sportmediaset, ricade su Allegri come nuovo commissario tecnico azzurro. L’allenatore rossonero possiede le caratteristiche ritenute ideali: esperienza consolidata e impronta italianista. Non è un estimatore del gioco offensivo sfrenato, ma eccelle nella gestione delle risorse umane e nell’organizzazione tattica su misura dell’avversario.

Allegri e la Nazionale: una tentazione concreta

Il profilo di Allegri risponde perfettamente all’identikit cercato dalla Figc dopo la terza eliminazione mondiale consecutiva. La federazione necessita di un tecnico che non imponga un’impronta strategica marcata, bensì sappia amministrare al meglio una rosa con talenti sparsi ma non traboccanti di campioni. Allegri, in questo senso, rappresenta la scelta pragmatica. Se Malagò dovesse assumere il ruolo di presidente federale, la chiamata a Coverciano per l’ex tecnico bianconero potrebbe arrivare entro breve.

Al Milan la situazione crea però un’urgenza. Non possono attendere i tempi della federazione. Giorgio Furlani e la dirigenza rossonera hanno già iniziato a sondare il terreno per i possibili sostituti. Vincenzo Italiano rimane un vecchio pallino del club. Anche Gasperini, attualmente alla Roma, rappresenta un’opzione monitorata. Ma è Simone Inzaghi il nome che sorprende.

Inzaghi ritorno in Serie A: dalla Saudi Arabia alla Milano rossonera

L’ex allenatore dell’Inter approdò in Arabia Saudita all’Al-Hilal la scorsa estate, dopo quattro anni importanti in nerazzurro. Ha vinto uno scudetto e raggiunto due finali di Champions League. Eppure l’esperienza saudita non rappresenta una destinazione permanente per un tecnico ancora giovane e dalle ambizioni europee intatte.

Un ritorno a Milano, ma stavolta sulla sponda rossonera, non è da escludere. Il Milan potrebbe tentare un approccio per Inzaghi qualora Allegri accettasse la proposta della Figc. I precedenti europei di Inzaghi, la sua capacità di gestire una squadra competitiva e il suo curriculum vincente lo rendono un candidato credibile. Non è una suggestione di mercato, ma un’ipotesi concreta che il Milan sta già valutando internamente come riportato da calciomercato.com.