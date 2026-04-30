Milan, derby di mercato per un centrocampista: Moretto svela anche un’alternativa!

Il Milan ha volontà di attuare un processo di restyling del reparto di centrocampo in vista della prossima stagione: giocatori come Loftus-Cheek e Fofana sono in bilico, ma non solo loro. Al contempo, la società rossonera segue vari profili interessanti, a partire dal possibile colpo ad effetto rappresentato da Goretzka. Ma non solo lui, con anche Ismael Koné in cima alla lista dei preferiti e con un vecchio pallino come Javi Guerra ancora in orbita.

Centrocampo Milan, Koné è un obiettivo: concorrenza dell’Inter

Ismael Koné è uno dei giocatori rivelazione di questa stagione di Serie A: con la maglia del Sassuolo, il centrocampista canadese ha stupito chiunque e ha attirato l’interesse del Milan, ma non solo. Infatti, anche l’Inter è sulle sue tracce e potrebbe far partire un vero derby di mercato, come rivelato da Matteo Moretto.

Ecco le parole dell’esperto di mercato su YouTube:

“Ismael Koné è un nome che per caratteristiche fisiche e tecniche piace molto ad Allegri. Non è una primissima scelta, ma è un nome in lista anche per l’Inter“.

Moretto rivela una possibilità oltre a Koné: Javi Guerra proposto ai rossoneri

Moretto non ha approfondito esclusivamente il profilo di Ismael Koné come possibile colpo di mercato per il Milan. Infatti, i rossoneri sono ancora attenti al profilo di Javi Guerra, talentuoso centrocampista del Valencia per il quale, secondo l’insider, ci sono stati solo colloqui informali.

Qui la sua analisi a riguardo: