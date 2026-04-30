Milan, derby di mercato per un centrocampista: Moretto svela anche un’alternativa!

Il Milan ha volontà di attuare un processo di restyling del reparto di centrocampo in vista della prossima stagione: giocatori come Loftus-Cheek e Fofana sono in bilico, ma non solo loro. Al contempo, la società rossonera segue vari profili interessanti, a partire dal possibile colpo ad effetto rappresentato da Goretzka. Ma non solo lui, con anche Ismael Koné in cima alla lista dei preferiti e con un vecchio pallino come Javi Guerra ancora in orbita.
Centrocampo Milan, Koné è un obiettivo: concorrenza dell’Inter
Ismael Koné è uno dei giocatori rivelazione di questa stagione di Serie A: con la maglia del Sassuolo, il centrocampista canadese ha stupito chiunque e ha attirato l’interesse del Milan, ma non solo. Infatti, anche l’Inter è sulle sue tracce e potrebbe far partire un vero derby di mercato, come rivelato da Matteo Moretto.
Ecco le parole dell’esperto di mercato su YouTube:
“Ismael Koné è un nome che per caratteristiche fisiche e tecniche piace molto ad Allegri. Non è una primissima scelta, ma è un nome in lista anche per l’Inter“.
Moretto rivela una possibilità oltre a Koné: Javi Guerra proposto ai rossoneri
Moretto non ha approfondito esclusivamente il profilo di Ismael Koné come possibile colpo di mercato per il Milan. Infatti, i rossoneri sono ancora attenti al profilo di Javi Guerra, talentuoso centrocampista del Valencia per il quale, secondo l’insider, ci sono stati solo colloqui informali.
Qui la sua analisi a riguardo:
“Da tante sessioni di mercato, Javi Guerra viene accostato al Milan. È funzionale al progetto rossonero, ma Koné forse gli viene preferito. Oggi non ci sono stati contratti tra club, ma solo un sondaggio con il procuratore. Ha anche una clausola d’uscita dal Valencia”.