Milan, è fatta per il colpaccio! Cardinale dà l’ok e sblocca l’operazione, i dettagli

Mario Gila verso il Milan. Come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, Gerry Cardinale ha dato il via libera all’operazione per il centrale della Lazio, confermando l’interesse rossonero per un rinforzo importante in difesa.

Gila al Milan: arriva l’ok di Cardinale

Durante la visita a Milano nel fine settimana, Cardinale ha assistito al match contro la Juventus e ha ufficializzato il consenso a un mercato costruito secondo le priorità tecniche. L’ingresso di un difensore centrale di livello rappresenta il primo tassello della strategia estiva rossonera, insieme a un esterno capace di agire su entrambe le corsie e giovani funzionali al progetto.

Lo spagnolo Gila incarna il profilo richiesto: difensore duttile che ha dimostrato di saper operare sia in una linea a tre che a quattro. La Lazio finora non ha aperto a cessioni, ma la determinazione del Milan trova ulteriore solidità nella spinta di Igli Tare, il quale conosce bene il giocatore avendolo portato nella capitale quando lavorava nel club biancoceleste.

Allegri e Tare: i due pilastri dietro Gila

Qual è il ruolo decisivo di Allegri in questa operazione? L’allenatore livornese ha già espresso il suo assenso tecnico all’affare, consolidando la posizione del centrale spagnolo nella lista dei desideri rossoneri. Tare, dal canto suo, continua a sponsorizzare il giocatore internamente, sfruttando la conoscenza diretta maturata a Roma. Allegri chiede quattro colpi per la Champions nella prossima stagione.

La convergenza di volontà tra proprietà, area tecnica e panchina crea le condizioni ideali per avviare trattative concrete con la Lazio. I biancocelesti dovranno valutare se accettare un’offerta strutturata oppure se mantenersi fermi sulla posizione di non cedibilità. Il Milan, tuttavia, non intende attendere passivamente e ha già tracciato la strategia di avvicinamento al difensore.

Nei prossimi giorni si attende il primo contatto formale tra i club. Gila rappresenta la priorità difensiva del calciomercato Milan e l’ok di Cardinale trasforma il progetto da intenzione a operazione concreta. La finestra estiva offre al Milan l’opportunità di completare il pacchetto arretrato con un elemento di caratura internazionale.