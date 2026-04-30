Milan, ecco chi gioca al posto di Modric: il rossonero ha convinto Allegri

Luka Modric non ce la fa: dopo la frattura complessa dell’osso zigomatico sinistro procurata contro la Juve, la sua stagione è ormai finita. Il Milan perde il suo regista quando ne avrebbe più bisogno: Allegri è costretto a correre ai ripari, e la scelta del sostituto è quella più logica.

Allegri perde Modric: dentro Jashari al suo posto

Gli esami strumentali effettuati il giorno dopo la partita con la Juventus sono chiarissimi: Modric si è procurato una frattura allo zigomo sinistro, che ha richiesto un intervento chirurgico. Una notizia che potrebbe indubbiamente complicare il finale di stagione rossonero.

Con il croato fuori,l e opzioni sono due: Ardon Jashari, che è sempre stato il sostituto di Modric in stagione, e Samuele Ricci, utilizzato quasi sempre da mezzala ma nato come mediano. La storia di Jashari al Milan fino a qui è quella di un talento che non ha ancora avuto la sua vera chance. L’ex giocatore del Club Bruges, per il quale la società rossonera ha investito ben 35 milioni di euro, ha raccolto soltanto 11 presenze in campionato e un solo assist, ma è adesso che potrebbe finalmente trovare lo spazio e la continuità che finora gli sono mancati.

Jashari – Milan, col Sassuolo chance importante per il futuro

La scelta di Allegri nelle prossime ore dirà molto, inevitabilmente, anche sul progetto futuro rossonero. Puntare su Jashari significa iniziare a dar fiducia ad un giocatore che ha tutto da dimostrare, e dopo mesi di difficoltà può finalmente trovare stabilità.

Ignorarlo ancora, dopo mesi di panchina forzata, sarebbe difficile da spiegare. E se il Milan ha quattro partite per chiudere bene la stagione, Jashari ha quattro partite per convincere definitivamente mister Allegri.