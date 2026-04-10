Milan, futuro Allegri: spunta l’indiscrezione a sorpresa

Il futuro della panchina della Nazionale italiana continua a far discutere, e tra i nomi più caldi spicca quello di Massimiliano Allegri. Nonostante le recenti dichiarazioni del tecnico, che ha ribadito la volontà di proseguire il suo percorso al Milan con l’obiettivo Champions, le voci su un possibile approdo in azzurro non si placano. Uno scenario che resta aperto e che potrebbe riservare sviluppi inattesi nelle prossime settimane.

Allegri tra Milan e Nazionale, candidatura ancora forte

Il nome di Massimiliano Allegri resta tra i più accreditati per la panchina della Nazionale, insieme a quello di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com e dal giornalista Alfredo Pedullà, il tecnico livornese non avrebbe del tutto escluso questa possibilità. Anzi, dietro le dichiarazioni ufficiali, ci sarebbe una certa apertura verso una chiamata della federazione.

Allegri, infatti, avrebbe scelto di non esporsi pubblicamente per evitare coinvolgimenti in eventuali trattative o confronti con altri candidati. Una posizione prudente, ma che non chiude le porte a un futuro in azzurro. Il suo profilo resta molto apprezzato per esperienza, gestione del gruppo e capacità di lavorare in contesti di alta pressione.