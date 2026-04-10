Milan-Udinese, osservato speciale in casa friulana: verrà seguito con attenzione da Allegri

Nicolò Zaniolo attira l’attenzione del Milan in vista della sfida dell’Udinese. Come rivela Tuttosport, i rossoneri monitorano da vicino l’attaccante italiano.

Zaniolo nel mirino: affare da 10 milioni

La prestazione di domani contro l’Udinese potrebbe rappresentare un momento decisivo nella valutazione del Milan su Zaniolo. Il club rossonero segue con interesse concreto l’attaccante italiano, che interessa anche ad Allegri, storico estimatore del giocatore. L’Udinese ha la possibilità di riscattarlo dal Galatasaray per una cifra fissa di 10 milioni di euro, una valutazione accessibile per una dirigenza che ha già dimostrato di saper investire su talenti italiani di prospettiva.

La scelta tattica di Allegri rimane centrale nella strategia di mercato rossonera. Se il Milan dovesse confermare il 3-5-2 come assetto principale, Zaniolo rappresenterebbe un profilo ideale: esterno offensivo con capacità di inserimento e finalizzazione. In caso di ritorno al 4-3-3, la ricerca si allargherebbe su più fronti, ma l’interesse per il fantastica dell’Udinese non verrebbe meno. La dirigenza ha già stabilito di chiudere 5-6 operazioni, secondo quanto riporta Tuttosport, e Zaniolo potrebbe rientrare in questa lista.

Alajbegovic e Karetsas: i talenti per le corsie esterne

Nel panorama delle possibili alternative, il Milan ha due giovani talenti nel taccuino. Kerim Alajbegovic, classe 2007 in forza al Bayer Leverkusen, è un esterno sinistro polivalente che può agire in diversi ruoli offensivi. Il profilo del turco rientra perfettamente nella strategia del club rossonero di investire su giovani con margini di crescita significativi e costi contenuti rispetto ai giocatori affermati. Occhio, però, alla forte concorrenza del Napoli.

Sulla destra il nome è Konstantinos Karetsas, classe 2007 del Genk e nazionale greco. Trequartista mancino, è un profilo che il Milan segue da oltre un anno, inserito stabilmente nella lista delle priorità di mercato. La sua versatilità offensiva consentirebbe di adattarsi a diversi moduli tattici, riducendo il rischio di una scelta troppo specifica su un’unica posizione. Il Genk, club che da anni sviluppa giovani talenti, potrebbe rappresentare un interlocutore disponibile a una cessione importante per il proprio vivaio.

La performance di Zaniolo domani contro l’Udinese offrirà spunti concreti sulla sua condizione atletica e sulla sua capacità di incidere ancora in Serie A. Nel frattempo, i nomi di Alajbegovic e Karetsas rimangono sullo sfondo come opzioni credibili nel calciomercato Milan per le corsie laterali, in attesa di decisioni definitive sulla struttura tattica del Milan.