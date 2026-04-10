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Milan, occhi sul nuovo talento europeo: arriva dalla Bundesliga

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Milan, occhi sul nuovo talento europeo: arriva dalla Bundesliga
Can Uzun in azione con l'Eintracht Francoforte. Fonte: ANSA
Can Uzun in azione con la maglia dell'Eintracht Francoforte in Bundesliga

Il Milan guarda al futuro e mette nel mirino uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. I rossoneri seguono con attenzione Can Uzun, talento dell’Eintracht Francoforte, autore di una buona stagione in Bundesliga, che potrebbe infiammare il mercato estivo.

Milan su Uzun, valutazione e concorrenza

Il nome di Can Uzun è finito sui taccuini dei dirigenti del Milan, ma la concorrenza è già molto agguerrita. Diversi top club europei infatti hanno acceso i riflettori sul gioiello dell’Eintracht, pronto al salto di qualità.

La squadra tedesca, dal canto suo, non ha intenzione di fare sconti, per lasciarlo partire serviranno 40-45 milioni di euro. Una cifra importante, destinata a salire in caso di asta estiva.

Can Uzun esulta
Can Uzun esulta dopo una rete. Fonte: ANSA

Numeri e caratteristiche del gioiello

Classe 2005, Can Uzun è un trequartista moderno, capace di ricoprire più ruoli, adattandosi all’occorrenza anche nella posizione di punta o ala sinistra. Un profilo duttile, in grado di offrire diverse soluzioni a Massimiliano Allegri.

I numeri confermano il suo rendimento, 6 gol e 4 assist in Bundesliga dopo 15 presenze. Una stagione che ha attirato l’attenzione di mezza Europa e lo rendo uno dei profili più interessanti per talento e prospettiva.

 

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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