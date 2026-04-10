Milan, occhi sul nuovo talento europeo: arriva dalla Bundesliga

Il Milan guarda al futuro e mette nel mirino uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. I rossoneri seguono con attenzione Can Uzun, talento dell’Eintracht Francoforte, autore di una buona stagione in Bundesliga, che potrebbe infiammare il mercato estivo.

Milan su Uzun, valutazione e concorrenza

Il nome di Can Uzun è finito sui taccuini dei dirigenti del Milan, ma la concorrenza è già molto agguerrita. Diversi top club europei infatti hanno acceso i riflettori sul gioiello dell’Eintracht, pronto al salto di qualità.

La squadra tedesca, dal canto suo, non ha intenzione di fare sconti, per lasciarlo partire serviranno 40-45 milioni di euro. Una cifra importante, destinata a salire in caso di asta estiva.

Numeri e caratteristiche del gioiello

Classe 2005, Can Uzun è un trequartista moderno, capace di ricoprire più ruoli, adattandosi all’occorrenza anche nella posizione di punta o ala sinistra. Un profilo duttile, in grado di offrire diverse soluzioni a Massimiliano Allegri.

I numeri confermano il suo rendimento, 6 gol e 4 assist in Bundesliga dopo 15 presenze. Una stagione che ha attirato l’attenzione di mezza Europa e lo rendo uno dei profili più interessanti per talento e prospettiva.