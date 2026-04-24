Milan-Goretzka, momenti decisivi: l’aggiornamento che fa sorridere i rossoneri

Il Milan inizia a gettare le basi per quello che sarà l calciomercato estivo. La volontà principale dei rossoneri è quella di rimanere ai piani alti del campionato, cercando di alzare ulteriormente l’asticella per poter essere una papabile pretendente allo scudetto ai nastri di partenza. Il direttore sportivo Igli Tare ha individuato in Leon Goretzka il colpo grosso a parametro zero in grado di migliorare il centrocampo: il Diavolo sembra davvero in vantaggio e sogna di aggiungere le sue caratteristiche alla rosa a disposizione di mister Allegri.

Goretzka per il Milan, il Diavolo adesso ci crede: le ultime sulla trattativa

Le grandi del campionato italiano hanno spesso puntato su calciatori affermati provenienti dalle big europee per poter trovare garanzie immediate in grado di portare il club agli obiettivi desiderati. È stato così nel corso della scorsa estate con l’approdo di Luka Modric al Milan, così sembra che sarà ancora una volta quest’anno e ancora una volta con i rossoneri protagonisti.

Il nome di Leon Goretzka è in orbita Milan ormai da diverso tempo, con il calciatore che non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern Monaco e che dunque cercherà una nuova esperienza in carriera. La chance di poter mettere le mani su un calciatore di assoluto valore intriga il Diavolo, che adesso starebbe cercando di trovare la fumata bianca con largo anticipo. Come riportato da Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono in assoluto vantaggio sulle altre pretendenti e la fiducia è alta.

Milan in vantaggio, ma occhio alle avversarie: possibile inserimento di un’altra italiana

La proposta per un triennale da 5 milioni di euro a stagione sembra una possibilità concreta, ma negli ultimi giorni pare che i rappresentanti del centrocampista tedesco starebbero valutando anche una opzione annuale. Ciò che pare certo è che Goretzka prenderà la sua decisione definitiva prima del Mondiale: il Milan rimane in vantaggio, più defilata l’ipotesi MLS. Da monitorare il rischio inserimento da parte della Juventus, che potrebbe tentare un affondo improvviso migliorando l’attuale proposta contrattuale dei rossoneri dal punto di vista economico.