Milan, idea a sorpresa per l’attacco: è un ex Inter!

Romelu Lukaku, arrivato al Napoli con grandi aspettative dopo l’ingaggio di Conte, sta vivendo il secondo anno in azzurro con difficoltà sotto tutti i punti di vista. E adesso, secondo Matteo Moretto, il gigante belga è pronto a lasciare il Napoli a fine stagione. Con la situazione complicata che ha reso insostenibile la permanenza a Castel Volturno, potrebbe clamorosamente inserirsi il Milan.
Lukaku – Milan, l’indiscrezione di Moretto
Tra l’infortunio, i contrasti con lo staff medico e la dirigenza sul modo di gestire il rientro e le parole dure di Conte sul mancato saluto a Castel Volturno, la situazione di Lukaku sancirà il definitivo addio al Napoli. Matteo Moretto è stato chiaro: con il contratto in scadenza nel 2027, il il giocatore vorrebbe trovare una nuova sistemazione. E il Milan di Allegri potrebbe seriamente provarci:
“Lukaku al 99,99% lascerà il Napoli. Stagione molto travagliata per lui: appena 64 minuti giocati in tutte le competizioni, uno scontro anche con Antonio Conte recentemente nonostante il mister sia sempre il primo fan di Lukaku.
Vi posso dire che per la storia, il recente passato e per l’amore che prova per la città, tornerebbe volentieri a Milano. La sponda Inter è chiusa per ovvi motivi mentre il Milan cerca un attaccante: non sto dicendo che ci sia una trattativa, capiremo però se verrà proposto nelle prossime settimane. Da qui a parlare di una trattativa ne passa di acqua sotto i ponti. Ma a Lukaku piace Milano e si è trovato molto bene”