Milan, idea a sorpresa per l’attacco: è un ex Inter!

Romelu Lukaku, arrivato al Napoli con grandi aspettative dopo l’ingaggio di Conte, sta vivendo il secondo anno in azzurro con difficoltà sotto tutti i punti di vista. E adesso, secondo Matteo Moretto, il gigante belga è pronto a lasciare il Napoli a fine stagione. Con la situazione complicata che ha reso insostenibile la permanenza a Castel Volturno, potrebbe clamorosamente inserirsi il Milan.

Lukaku – Milan, l’indiscrezione di Moretto

Tra l’infortunio, i contrasti con lo staff medico e la dirigenza sul modo di gestire il rientro e le parole dure di Conte sul mancato saluto a Castel Volturno, la situazione di Lukaku sancirà il definitivo addio al Napoli. Matteo Moretto è stato chiaro: con il contratto in scadenza nel 2027, il il giocatore vorrebbe trovare una nuova sistemazione. E il Milan di Allegri potrebbe seriamente provarci: