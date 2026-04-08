Milan, il gioiellino brilla in Serie B: la decisione del club sul suo futuro

L’estate rossonera si avvicina, e con essa arriva anche il momento dei ritorni dei calciatori in prestito. Christian Comotto è uno di questi: il centrocampista di proprietà del Milan ha trascorso questa stagione allo Spezia in Serie B, accumulando esperienza e minuti. Allegri, ora, dovrà decidere quale sarà il suo futuro.

Comotto, i numeri allo Spezia

Con la maglia ligure, Comotto ha collezionato 23 presenze in Serie B e 2 in Coppa Italia, per un totale di 25 gare. Ma quello che ha impressionato del rendimento del centrocampista è la personalità e la maturità in un campionato insidioso per un giovane come lui.

Il problema, però, non è tanto il presente di Comotto in cadetteria, quanto cosa potrà fare in una rosa forte e da rinforzare ancor di più come quella del Milan. Perché tornare alla base è un’idea che prende forma, ma ritagliarsi spazio in mezzo a giocatori di alto livello non sarà semplice.

Comotto resta in rosa? Allegri avrà l’ultima parola

Gli scenari sul futuro di Christian sono piuttosto definiti. Il primo: Comotto rimane al Milan come sesta opzione nel reparto di centrocampo, un’alternativa da utilizzare nelle rotazioni nelle fasi più affollate del calendario.

Il secondo: un nuovo prestito, stavolta però in Serie A, per testarlo in un contesto più competitivo rispetto alla seconda divisione.

La decisione finale, però, spetterà ad Allegri: è lui che avrà modo di osservarlo da vicino durante il ritiro estivo.