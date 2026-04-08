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Milan, il gioiellino brilla in Serie B: la decisione del club sul suo futuro

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Milan, il gioiellino brilla in Serie B: la decisione del club sul suo futuro
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L’estate rossonera si avvicina, e con essa arriva anche il momento dei ritorni dei calciatori in prestito. Christian Comotto è uno di questi: il centrocampista di proprietà del Milan ha trascorso questa stagione allo Spezia in Serie B, accumulando esperienza e minuti. Allegri, ora, dovrà decidere quale sarà il suo futuro.

Comotto, i numeri allo Spezia

Con la maglia ligure, Comotto ha collezionato 23 presenze in Serie B e 2 in Coppa Italia, per un totale di 25 gare. Ma quello che ha impressionato del rendimento del centrocampista è la personalità e la maturità in un campionato insidioso per un giovane come lui.

Il problema, però, non è tanto il presente di Comotto in cadetteria, quanto cosa potrà fare in una rosa forte e da rinforzare ancor di più come quella del Milan. Perché tornare alla base è un’idea che prende forma, ma ritagliarsi spazio in mezzo a giocatori di alto livello non sarà semplice.

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Comotto resta in rosa? Allegri avrà l’ultima parola

Gli scenari sul futuro di Christian sono piuttosto definiti. Il primo: Comotto rimane al Milan come sesta opzione nel reparto di centrocampo, un’alternativa da utilizzare nelle rotazioni nelle fasi più affollate del calendario.

Il secondo: un nuovo prestito, stavolta però in Serie A, per testarlo in un contesto più competitivo rispetto alla seconda divisione.
La decisione finale, però, spetterà ad Allegri: è lui che avrà modo di osservarlo da vicino durante il ritiro estivo.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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