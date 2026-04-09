Milan, il rinnovo è sempre più vicino: pronto un contratto fino al 2030

In casa Milan l’obiettivo è archiviare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League per poi iniziare a programmare il futuro. Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera si incontreranno per discutere dei piani per la prossima stagione, valutando su quali calciatori continuare a puntare e su chi potrebbe essere venduto. Tra quelli certi della permanenza ci sarà sicuramente Fikayo Tomori, ad un passo dal rinnovo di contratto.

Milan, sempre più vicino il rinnovo di Tomori

Il matrimonio tra Fikayo Tomori e il Milan continuerà ancora. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il difensore rossonero dovrebbe presto rinnovare il suo contratto attualmente in scadenza nel 2027. L’inglese, sbarcato a Milano nell’estate del 2021, prolungherà l’accordo di altre tre stagioni, portando la scadenza a giugno 2030.

Dopo aver respinto l’interesse di altri club nel corso della passata estate, Tomori sarebbe entusiasta di continuare la sua avventura al Milan. Per lui è previsto anche un importante ritocco dell’ingaggio, che attualmente si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro a stagione.