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Milan, il rinnovo è sempre più vicino: pronto un contratto fino al 2030

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Milan, il rinnovo è sempre più vicino: pronto un contratto fino al 2030
Milan, Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e Matteo Gabbia
Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e Matteo Gabbia, difensori del Milan, si abbracciano nel corso del match contro l'Inter

In casa Milan l’obiettivo è archiviare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League per poi iniziare a programmare il futuro. Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera si incontreranno per discutere dei piani per la prossima stagione, valutando su quali calciatori continuare a puntare e su chi potrebbe essere venduto. Tra quelli certi della permanenza ci sarà sicuramente Fikayo Tomori, ad un passo dal rinnovo di contratto.

Milan, sempre più vicino il rinnovo di Tomori

Il matrimonio tra Fikayo Tomori e il Milan continuerà ancora. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il difensore rossonero dovrebbe presto rinnovare il suo contratto attualmente in scadenza nel 2027. L’inglese, sbarcato a Milano nell’estate del 2021, prolungherà l’accordo di altre tre stagioni, portando la scadenza a giugno 2030.

Fikayo Tomori, difensore del Milan, nel corso del match contro il Pisa
Fikayo Tomori, difensore del Milan

Dopo aver respinto l’interesse di altri club nel corso della passata estate, Tomori sarebbe entusiasta di continuare la sua avventura al Milan. Per lui è previsto anche un importante ritocco dell’ingaggio, che attualmente si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro a stagione.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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