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Paratici-Milan, ha raccontato tutto! Cos’è successo con la trattativa mai decollata

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Paratici-Milan, ha raccontato tutto! Cos’è successo con la trattativa mai decollata
Paratici racconta cos'è successo davvero con il Milan
Paratici serio

Fabio Paratici, attuale direttore sportivo della Fiorentina, ha rivelato al ‘Corriere della Sera’ come nel maggio scorso il Milan fosse vicinissimo a ingaggiarlo come direttore sportivo. Ecco allora cos’è successo realmente e perché l’affare è alla fine saltato.

Paratici e il Milan: l’accordo si è fermato prima della firma

L’operazione tra il Milan e Paratici era già praticamente conclusa. Due volte in quindici giorni i colloqui si erano spinti fino al momento della sottoscrizione del contratto.

“Non in trattativa: avevamo chiuso”,

ha confessato Paratici che ha anche aggiunto:

Mancava solo la firma. Poi mi hanno detto che non se ne faceva più niente.

La fumata nera è arrivata in maniera improvvisa, senza troppe spiegazioni ufficiali che giustificassero il dietrofront rossonero.

Cardinale a SAN Siro
Gerry Cardinale a San Siro per il Milan

Kean e il futuro della Fiorentina tra Allegri e il Milan

Il presente di Paratici è però tutt’altro che ‘tranquillo’. Moise Kean è infatti finito nel mirino di Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe proprio al Milan.

Paratici ha confessato il timore di una partenza imminente.

“Se riusciremo a trattenere Kean? Spero di sì, ha una clausola d’uscita importante ma in Europa ne conoscono il valore”.

L’attaccante rappresenta uno dei gioielli della rosa viola e la sua permanenza non è scontata. Allegri, che secondo Paratici è “il più intelligente di tutti, la sua capacità di relazione con i giocatori fa la differenza”, potrebbe tuttavia rappresentare un’attrazione irresistibile per il giovane bomber.

Redazione SpaziMilan
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