Milan-Juve, Allegri si accontenta del pari: “Contenti del punto”

Al termine di uno spento Milan-Juventus, Max Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando la prestazione del suo Milan e la lotta Champions, dove i rossoneri hanno messo tassello in più verso la qualificazione; il tecnico ha inoltre difeso Leao, elogiando la prestazione, così come ha giustificato le ultime uscite di Pulisic.

L’analisi di Allegri su Milan-Juve

Sulla partita, Allegri si ritiene tutto sommato soddisfatto della prestazione della sua squadra:

“Partita equilibrata e tattica, noi abbiamo avuto varie situazioni, secondo me la Juve ha una rosa importante soprattutto i cambi. I ragazzi hanno difeso molto bene a parte su un cross. C’è da essere contenti del punto, ci consente di fare un passettino in avanti.”

Sulla lotta Champions, l’allenatore del Milan preferisce tenere alta l’attenzione:

“Mancano 6 punti, poi vediamo che succede domenica. Il risultato è la somma dei punti, bisogna sommare tutti i punti che facciamo per arrivare all’obiettivo, erano 6 ora sono 7, io spero di arrivare in Champions.“

Il commento su Leao e Pulisic

L’allenatore rossonero ha nuovamente difeso Leao, elogiando la prestazione di oggi:

“Sono un estimatore di Rafa, credo abbia fatto una gran partita, deve migliorare nel determinare ma tra assist e gol fino ad ora l’ha fatto però non si può pensare che un giocatore del genere debba avere continuità, è uno di quei giocatori che si accende al momento giusto, mi è piaciuto anche il suo atteggiamento in fase difensiva. Oggi è stata una delle sue migliori prestazioni.”

Allegri ha chiuso l’intervista commentando il momento di Pulisic: