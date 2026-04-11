Milan, la verità per il colpo da sogno in attacco: Romano svela tutto!

La quasi certezza del Milan di giocare anche una coppa europea la prossima stagione, con queste ultime 7 giornate che ci diranno se il diavolo confermerà il posto in Champions, aprono scenari interessanti in vista della prossima stagione. Infatti il Milan preleverà da mercato estivo almeno un centroavanti, ed il sogno del club rossonero è quello di Robert Lewandowski. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, però, l’operazione è tutt’altro che semplice per i rossoneri, vista la forte concorrenza da vari club e campionati da tutto il mondo.

La situazione Lewandowski: il punto di Romano

Come spiegato da Romano sui propri canali, la concorrenza per Lewandowksi è molto folta, ma non scoraggia il Milan a fare un tentativo per il bomber polacco. Queste le sue parole:

“Il Milan segue Robert Lewandowski, ma non è una situazione che si risolverà in breve tempo, il Barcellona si sta comunque giocando l’accesso ad una semifinale di Champions”.

E ha poi aggiunto:

“Il Barcellona ha proposto un rinnovo al ribasso per un altro anno, l’Arabia propone un offerta importante economicamente, ma la soluzione più allettante sarebbe la MLS per un discorso di vita familiare e professionale, oltre a quello economico“.

Infine:

“Il procuratore ed il giocatore sanno di tutte queste offerte e anche dell’interesse di club di Serie A tra cui il Milan, quindi vogliono prendersi tempo per valutare al meglio tutte le opzioni”.

Si prospetta dunque un’operazione difficile ma non impossibile, con il Milan che segue Lewa e lo farà finche non arriverà una decisione definitiva dell’attaccante sul proprio futuro, ma intanto si tutela chiedendo informazioni anche su altri attaccanti per non fare i trovare poi impreparato se l’operazione non dovesse concretizzarsi.