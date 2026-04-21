Milan, l’ex difensore rossonero su Allegri: “Vicino allo stile Real Madrid”

Il futuro di Max Allegri sembrerebbe essere legato a quello del Milan, almeno per la prossima stagione. Qualcuno, però, lo vedrebbe bene altrove. Leonardo Bonucci ha rilanciato l’ipotesi Real Madrid, paragonando lo stile del tecnico rossonero a quello di Carlo Ancelotti presso gli spagnoli.

Bonucci: Allegri ha il dna del Real Madrid

Durante i Laureus Awards a Madrid, l’ex difensore ha analizzato le qualità manageriali di Massimiliano Allegri con una prospettiva inedita:

“Per il suo modo di gestire uno spogliatoio e per il suo modo di intendere il calcio, Allegri è veramente molto vicino allo stile del Real Madrid. Sa togliere le responsabilità dalle spalle dei giocatori, permettendogli di giocare con la massima libertà. Vedo bene Allegri perché è molto simile ad Ancelotti nel modo di gestire lo spogliatoio. Se Ancelotti ha vinto al Real Madrid, con Allegri ci sono delle buone chances.”

L’ex capitano del Milan ha individuato nella capacità di Allegri di alleggerire il peso psicologico dei giocatori il tratto distintivo di un allenatore votato al successo europeo. Non si tratta di una semplice osservazione tattica, ma di un riconoscimento della filosofia gestionale che caratterizza i club dominanti.

Lo stile che toglie responsabilità ai giocatori

Bonucci ha evidenziato un aspetto specifico della metodologia di Allegri che lo accomuna ai grandi vincenti europei: sapere togliere le responsabilità dalle spalle dei giocatori. Questo non è un dettaglio marginale: rappresenta il contrario della pressione asfissiante, il permesso di esprimere qualità senza il timore di fallire. È esattamente ciò che serve ai migliori club del continente.

Il parallelo con il Real Madrid ha un peso specifico nel calcio mondiale. La casa blanca rappresenta lo standard di eccellenza gestionale, il modello che ogni grande tecnico ambisce a raggiungere. L’accostamento di Allegri a questo universo, fatto da chi ha giocato sotto entrambi, conferisce credibilità all’idea che il tecnico rossonero possieda le credenziali per competere ai massimi livelli europei. La visione di Bonucci non è speculativa: è il frutto di anni di esperienza diretta con il metodo Allegri alla Juventus.

Al Milan, Allegri continua a lavorare su una squadra in costruzione, ma le sue qualità di gestore e di costruttore di mentalità rimangono intatte. Se il club dovesse fornire al tecnico una rosa competitiva nel mercato estivo, il progetto potrebbe decollare definitivamente. In caso contrario, le voci su possibili destinazioni europee di prestigio troveranno sempre più credito, soprattutto se supportate da giudizi autorevoli come quello di Bonucci. Il futuro di Allegri dipenderà dall’ambizione della società rossonera nel prossimo calciomercato Milan.