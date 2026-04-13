Milan, ma quanto vale la presenza di Gabbia? Il dato è pazzesco

Matteo Gabbia rappresenta il differenziale più evidente della stagione del Milan: con lui in campo 2,16 punti di media, senza di lui appena 1,36.

Milan e Gabbia: i numeri che parlano

I dati sono inequivocabili e costruiscono un racconto senza ambiguità sulla rilevanza del difensore centrale nella struttura tattica rossonera. In 25 partite con Gabbia, il Milan ha collezionato 54 punti totali: 15 vittorie, 9 pareggi e una sola sconfitta. Nelle 11 gare disputate senza di lui, appena 15 punti con 5 successi e 6 ko. La differenza non è marginale, è strutturale.

Massimiliano Allegri ha costruito la sua difesa intorno al classe ’99 fin dall’inizio della stagione. Questa scelta non nasce da considerazioni sentimentali, ma da una evidenza tattica precisa: il centrale italiano fornisce una stabilità che si traduce direttamente in risultati. Con lui il Milan difende diversamente, concede meno spazi, recupera palla con maggiore efficienza.

L’ernia inguinale e il rientro decisivo per la rincorsa

L’operazione per rimuovere l’ernia inguinale ha tolto Gabbia dalle rotazioni per un periodo che ha pesato sulla continuità della squadra. Ora è pronto al rientro totale nel gruppo, disponibile per la sfida di domenica contro l’Hellas Verona. Non è un dettaglio da calendario: è il ripristino di un equilibrio che il Milan ha faticato a mantenere in sua assenza.