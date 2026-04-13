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Milan, ma quanto vale la presenza di Gabbia? Il dato è pazzesco

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Milan, ma quanto vale la presenza di Gabbia? Il dato è pazzesco
Matteo Gabbia, difensore del Milan
Matteo Gabbia, difensore del Milan, nel corso del match contro il Pisa

Matteo Gabbia rappresenta il differenziale più evidente della stagione del Milan: con lui in campo 2,16 punti di media, senza di lui appena 1,36.

Milan e Gabbia: i numeri che parlano

I dati sono inequivocabili e costruiscono un racconto senza ambiguità sulla rilevanza del difensore centrale nella struttura tattica rossonera. In 25 partite con Gabbia, il Milan ha collezionato 54 punti totali: 15 vittorie, 9 pareggi e una sola sconfitta. Nelle 11 gare disputate senza di lui, appena 15 punti con 5 successi e 6 ko. La differenza non è marginale, è strutturale.

Massimiliano Allegri ha costruito la sua difesa intorno al classe ’99 fin dall’inizio della stagione. Questa scelta non nasce da considerazioni sentimentali, ma da una evidenza tattica precisa: il centrale italiano fornisce una stabilità che si traduce direttamente in risultati. Con lui il Milan difende diversamente, concede meno spazi, recupera palla con maggiore efficienza.

Matteo Gabbia, difensore del Milan, nel corso del match contro il Monza
Matteo Gabbia, difensore del Milan

L’ernia inguinale e il rientro decisivo per la rincorsa

L’operazione per rimuovere l’ernia inguinale ha tolto Gabbia dalle rotazioni per un periodo che ha pesato sulla continuità della squadra. Ora è pronto al rientro totale nel gruppo, disponibile per la sfida di domenica contro l’Hellas Verona. Non è un dettaglio da calendario: è il ripristino di un equilibrio che il Milan ha faticato a mantenere in sua assenza.

Redazione SpaziMilan
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