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Milan, Maignan ha stupito tutti e in Europa è un successo: il motivo

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Milan, Maignan ha stupito tutti e in Europa è un successo: il motivo
Maignan in campo con la maglia del Milan
Maignan esulta sotto la curva

La stagione del Milan si avvia alla conclusione con risultati altalenanti. Uno dei giocatori migliori dei rossoneri, infatti, è stato proprio Mike Maignan. Il portiere francese si è confermato uno dei migliori nel suo ruolo nel panorama europeo, grazie a una stagione di altissimo livello fatta di interventi decisivi, leadership e prestazioni che hanno spesso indirizzato il risultato in favore del Milan.

L’ultima conferma sul valore del francese arriva dall’analisi pubblicata da SkySport, che ha messo a confronto i numeri dei portieri dei cinque principali campionati europei. E per il Diavolo c’è un dato che fa sorridere tutto l’ambiente.

SkySport incorona Maignan: il Milan si gode il suo leader

La speciale classifica prende in considerazione i clean sheet, ovvero le partite concluse senza subire reti. In questa graduatoria spicca ancora una volta il nome di Maignan, presente tra i migliori estremi difensori d’Europa.

Maignan in campo con la maglietta del Milan
Maignan in campo con la maglietta del Milan

Un risultato che certifica il peso del francese all’interno della stagione rossonera. Le sue parate, spesso decisive, hanno permesso al Milan di conquistare punti pesanti e di restare competitivo nei momenti chiave dell’annata.

Non è solo una questione di riflessi o qualità tecniche: Maignan rappresenta anche una guida per il reparto arretrato, trasmettendo sicurezza a tutta la squadra.

Dominio Serie A e futuro blindato

A colpire è anche il dominio della Serie A nella classifica stilata da Sky Sport. Nei primi posti compaiono infatti diversi portieri del campionato italiano, a conferma dell’alto livello tattico e difensivo del torneo.

Per il Milan, però, il dato più importante è un altro: poter contare ancora su Maignan come punto fermo del progetto. Il portiere rossonero si conferma un top player assoluto e un pilastro su cui costruire il futuro. Con numeri così, i tifosi possono continuare a sognare in grande.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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