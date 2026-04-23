Milan, Maignan ha stupito tutti e in Europa è un successo: il motivo

La stagione del Milan si avvia alla conclusione con risultati altalenanti. Uno dei giocatori migliori dei rossoneri, infatti, è stato proprio Mike Maignan. Il portiere francese si è confermato uno dei migliori nel suo ruolo nel panorama europeo, grazie a una stagione di altissimo livello fatta di interventi decisivi, leadership e prestazioni che hanno spesso indirizzato il risultato in favore del Milan.

L’ultima conferma sul valore del francese arriva dall’analisi pubblicata da SkySport, che ha messo a confronto i numeri dei portieri dei cinque principali campionati europei. E per il Diavolo c’è un dato che fa sorridere tutto l’ambiente.

SkySport incorona Maignan: il Milan si gode il suo leader

La speciale classifica prende in considerazione i clean sheet, ovvero le partite concluse senza subire reti. In questa graduatoria spicca ancora una volta il nome di Maignan, presente tra i migliori estremi difensori d’Europa.

Un risultato che certifica il peso del francese all’interno della stagione rossonera. Le sue parate, spesso decisive, hanno permesso al Milan di conquistare punti pesanti e di restare competitivo nei momenti chiave dell’annata.

Non è solo una questione di riflessi o qualità tecniche: Maignan rappresenta anche una guida per il reparto arretrato, trasmettendo sicurezza a tutta la squadra.

Dominio Serie A e futuro blindato

A colpire è anche il dominio della Serie A nella classifica stilata da Sky Sport. Nei primi posti compaiono infatti diversi portieri del campionato italiano, a conferma dell’alto livello tattico e difensivo del torneo.

Per il Milan, però, il dato più importante è un altro: poter contare ancora su Maignan come punto fermo del progetto. Il portiere rossonero si conferma un top player assoluto e un pilastro su cui costruire il futuro. Con numeri così, i tifosi possono continuare a sognare in grande.