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Milan, mossa a sorpresa dei tifosi: è successo a Milanello (VIDEO)

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Milan, mossa a sorpresa dei tifosi: è successo a Milanello (VIDEO)
La Curva Sud a Milanello - spaziomilan.it
La Curva Sud a Milanello

Accoglienza speciale questa mattina per i calciatori del Milan: all’antivigilia della partita decisiva contro il Napoli, la Curva Sud e migliaia di tifosi hanno assistito all’allenamento dei rossoneri a Milanello, suonando la carica in vista della trasferta del Maradona.

La Curva Sud carica il Milan: uniti nonostante il divieto di trasferta

Il divieto di trasferta non ha fermato il popolo rossonero dal sostenere i calciatori, attesi dal big match di lunedì allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Quattromila i tifosi che a oggi Milanello hanno fatto sentire la voce, guidati dalla Curva Sud, caricando il gruppo di mister Massimiliano Allegri, con capitan Mike Maignan in prima fila.

Ecco il video delle splendide immagini di questa mattina:

 

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Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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