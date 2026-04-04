Milan, mossa a sorpresa dei tifosi: è successo a Milanello (VIDEO)

Accoglienza speciale questa mattina per i calciatori del Milan: all’antivigilia della partita decisiva contro il Napoli, la Curva Sud e migliaia di tifosi hanno assistito all’allenamento dei rossoneri a Milanello, suonando la carica in vista della trasferta del Maradona.
La Curva Sud carica il Milan: uniti nonostante il divieto di trasferta
Il divieto di trasferta non ha fermato il popolo rossonero dal sostenere i calciatori, attesi dal big match di lunedì allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Quattromila i tifosi che a oggi Milanello hanno fatto sentire la voce, guidati dalla Curva Sud, caricando il gruppo di mister Massimiliano Allegri, con capitan Mike Maignan in prima fila.
Ecco il video delle splendide immagini di questa mattina:
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