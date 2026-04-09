Milan: nel mirino un attaccante dall’Arabia, ma occhio alla concorrenza della Juve

Darwin Nuñez rappresenta una nuova opzione offensiva per il Milan nel prossimo mercato estivo. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, l’attaccante in forza in Arabia Saudita interessa alla dirigenza rossonera ma occhio alla Juventus. Può nascere una nuova sfida di mercato.
Nunez e la Juventus: concorrenza diretta sul mercato
Il profilo dell’ex Liverpool non è una scelta casuale. La ricerca di soluzioni offensive di livello caratterizza la programmazione del Milan verso la prossima stagione, con l’obiettivo di consegnare una squadra competitiva in tutte le competizioni. Nuñez rappresenta un’opzione già rodata nel calcio europeo, con esperienza internazionale consolidata.
La Juventus però non intende rimanere a guardare. I bianconeri seguono con interesse lo stesso profilo del Milan, creando una situazione di concorrenza diretta sul mercato. Entrambi i club riconoscono il valore tecnico del giocatore e la possibilità di incrementare il rendimento offensivo attraverso innesti di questo calibro.
L’attacco del Milan: urgenza di soluzioni concrete
La necessità di rinforzi in avanti non è marginale per il progetto rossonero. Il Milan valuta opzioni diverse per affrontare le sfide della prossima stagione, consapevole che il reparto offensivo richiede attenzione particolare nella pianificazione del mercato. Nuñez si aggiunge a una lista di profili monitorati dalla dirigenza.
La sfida con la Juventus per lo stesso giocatore evidenzia come entrambi i club vedano in lui una soluzione credibile. Non si tratta di una semplice sondaggio di mercato, ma di un interesse concreto che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane. La disponibilità economica e la capacità di convincimento saranno fattori determinanti.
Scenario futuro: la corsa per Nunez si intensifica
Nelle prossime settimane il Milan avrà l’opportunità di approfondire questa pista oppure di decidere di orientarsi verso altre alternative. La situazione di Nuñez in Arabia Saudita lo rende raggiungibile, anche se la Juventus rappresenta un ostacolo significativo nella trattativa.
Il calciomercato del Milan si delinea con questa tensione competitiva aperta, dove la capacità di negoziazione farà la differenza tra chi riuscirà a portare il giocatore in Serie A.