Milan, nome nuovo per l’attacco: l’Arsenal apre alla partenza

Il Milan continua ad avere problemi in attacco e il mercato sarà fondamentale per sistemare la situazione. Tra i tanti nomi sul taccuino del club, anche Gabriel Jesus sarebbe nel mirino. Come rivela “SkySport” nel podcast Sky Calcio Unplugged, i rossoneri hanno inserito l’attaccante brasiliano dell’Arsenal nella lista dei possibili obiettivi di mercato.

Gabriel Jesus: il profilo che serve al Milan

L’Arsenal ha in rosa un giocatore che potrebbe risolvere i problemi offensivi dei rossoneri. Jesus, classe 1997, possiede caratteristiche di punta mobile che mancano negli attuali schemi tattici milanisti. In questa stagione ha realizzato 5 gol in 25 presenze tra Premier League e coppe europee, numeri modesti ma coerenti con il ruolo di seconda punta che Allegri cerca disperatamente.

L’attaccante brasiliano ha contratto fino al 2027, il che garantisce margine di trattativa senza fretta. Il Milan ha necessità concrete: Santi Gimenez è indisponibile, Fullkrug arrancato dopo il mercato invernale, Pulisic e Leao continuamente adattati a fare sponda. Jesus potrebbe cambiare questo equilibrio fragile. La sua mobilità consentirebbe ai rossoneri di variare il gioco, creando spazi per i laterali offensivi che al momento soffrono di una punta poco dinamica.

Mercato Milan: la corsa Champions passa dall’attacco

Il Milan ha urgenza concreta di tornare in Champions League. La stagione 2025/26 rappresenta un punto di non ritorno: senza competizioni europee, il progetto perde appeal commerciale e sportivo. Jesus non è una soluzione definitiva, ma un innesto tattico che consentirebbe ad Allegri di recuperare fluidità offensiva senza stravolgere gli equilibri già precari della squadra.

Secondo Gianluca Di Marzio, l’operazione presenta complicazioni economiche non indifferenti. L’Arsenal non cede giocatori a cifre scontate, e Jesus ha già un ingaggio importante. Il Milan dovrà valutare se il budget di mercato può sopportare questo tipo di investimento, oppure se preferire profili più giovani e meno onerosi. La finestra estiva sarà determinante: se i rossoneri insisteranno su Jesus, significherà che hanno individuato il profilo come irrinunciabile per il rilancio dell’attacco.