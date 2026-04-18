Milan, non solo Goretzka: contatti ravvicinati anche per un altro colpo

Il Milan accelera sul mercato attraverso la Roof, agenzia di rilievo internazionale che rappresenta due profili centrali per il progetto rossonero. Come rivela ‘Tuttosport’, i dialoghi si sono intensificati negli ultimi giorni con l’obiettivo di completare mediana e difesa.

Goretzka: il centrocampista tedesco sul tavolo del Milan

Leon Goretzka rappresenta la priorità per il centrocampo. Il tedesco lascerà il Bayern Monaco e sta valutando una nuova esperienza lontano dalla Bundesliga. Su di lui spingono Tottenham e Arsenal, mentre anche Juventus e Napoli hanno richiesto informazioni.

Il Milan tuttavia offre un contratto triennale da circa 5 milioni netti a stagione più bonus alla firma, una proposta che il giocatore valuta con attenzione anche se le sue richieste economiche rimangono più elevate. I contatti proseguono senza sosta, con la dirigenza rossonera convinta di poter convincere il classe 1990 con un progetto tecnico ambizioso.

Goretzka rappresenta un’opportunità di mercato rara: un centrocampista di esperienza internazionale disponibile a costo zero, con ancora margini di rendimento importante. La concorrenza resta agguerrita, ma il Milan prova a muoversi in anticipo rispetto ai competitor europei.

Non solo Goretzka, Diomandé dalla Sporting: il difensore Under 23 che intriga

Ousmane Diomandé, classe 2003, rappresenta il secondo fronte di lavoro della dirigenza milanista. Il difensore portoghese della Sporting ha dimostrato qualità importanti in Champions League, spingendo il Milan a valutare concretamente il suo profilo.

La ricerca di rinforzi difensivi rimane prioritaria, con il club rossonero che sta sondando più opzioni contemporaneamente, inclusa quella che porta a Mario Gila della Lazio.

Cosa rende Diomandé interessante per il Milan? La struttura fisica, il dominio nel gioco aereo e l’età anagrafica rappresentano caratteristiche fondamentali per costruire una difesa moderna e competitiva. Il dialogo con la Roof consente di approfondire le possibilità concrete di chiusura dell’operazione, anche se la trattativa con la Sporting dovrà ancora essere costruita nei dettagli economici e contrattuali.

La strategia del Milan su due fronti contemporaneamente rivela una chiara visione di mercato: consolidare il centrocampo con un profilo di spessore internazionale e ringiovanire la retroguardia con elementi di prospettiva. La Roof, gestendo entrambe le piste, potrebbe accelerare i tempi di definizione delle operazioni, trasformando i contatti preliminari in proposte concrete nei prossimi giorni. Il prossimo mese sarà decisivo per capire se il Milan riuscirà a concretizzare il doppio colpo in mediana e difesa.