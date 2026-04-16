Milan, non solo Vlahovic: Allegri chiede tre rinforzi di esperienza

Il rapporto tra Massimiliano Allegri e il Milan è adesso molto complicato. Al momento sembra assai improbabile che, alla fine, si trovi il modo di ricucire ma il punto di partenza per provare a sciogliere il gelo creatosi tra allenatore e dirigenza potrebbe essere il mercato estivo: se il club gli mettesse a disposizione una rosa all’altezza, ampia e di qualità per competere su più fronti la distanza potrebbe infatti ridursi. Una delle richieste del tecnico è quella di puntare su calciatori di esperienza.

Milan, tre rinforzi di esperienza per Allegri: piacciono Lewandowski, Dybala e Goretzka

Massimiliano Allegri vuole costruire un Milan ambizioso che possa recitare un ruolo da protagonista su ogni palcoscenico. Per poter lottare sia in campionato che in Champions League, l’allenatore rossonero avrebbe richiesto al DS Tare e all’AD Furlani di puntare su alcuni calciatori di esperienza per aumentare fin da subito il valore della rosa e aiutare la crescita dei giocatori più giovani.

Secondo il ‘Corriere della Sera’, oltre a Dusan Vlahovic, classe 2000 ma con grande esperienza in Serie A, Allegri avrebbe indicato tre nomi per rinforzare la rosa, tutti in scadenza di contratto al termine di questa stagione: Robert Lewandowski del Barcellona, Paulo Dybala della Roma e Leon Goretzka del Bayern Monaco.