Calciomercato del Milan

Milan, occhio all’occasione dal Napoli: può arrivare in estate!

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Milan, occhio all’occasione dal Napoli: può arrivare in estate!
Il Milan cerca di sfruttare l'opportunità Anguissa
Anguissa al Milan

André Frank Zambo Anguissa è in uscita dal Napoli e il Milan potrebbe cogliere la palla al balzo, sfruttando il grande apprezzamento di Massimiliano Allegri nei confronti del centrocampista camerunense.

Anguissa nel mirino del Milan: è in uscita dal Napoli

Come rivelato dal giornalista di fede rossonera, Carlo Pelegatti, il Milan potrebbe investire su Zambo Anguissa come possibile rinforzo per il reparto di centrocampo. Infatti, il centrocampista camerunense ha il contratto in scadenza nel 2027 con il Napoli e potrebbe partire in estate. Inoltre, mister Allegri è un grande estimatore del giocatore e sarebbe estremamente favorevole all’ipotetica operazione.

Ecco le sue parole su YouTube a riguardo:

“C’è un giocatore a centrocampo che a Massimiliano Allegri piace. Il giocatore è il camerunense Frank Anguissa che lascerà il Napoli: doveva già lasciarlo, poi Conte l’ha convinto, scadenza nel 2027, quindi bisognerà ovviamente fare un’offerta, ma è il giocatore che a centrocampo piace molto a Massimiliano Allegri”.

 

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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