Milan, occhio all’occasione dal Napoli: può arrivare in estate!

André Frank Zambo Anguissa è in uscita dal Napoli e il Milan potrebbe cogliere la palla al balzo, sfruttando il grande apprezzamento di Massimiliano Allegri nei confronti del centrocampista camerunense.

Anguissa nel mirino del Milan: è in uscita dal Napoli

Come rivelato dal giornalista di fede rossonera, Carlo Pelegatti, il Milan potrebbe investire su Zambo Anguissa come possibile rinforzo per il reparto di centrocampo. Infatti, il centrocampista camerunense ha il contratto in scadenza nel 2027 con il Napoli e potrebbe partire in estate. Inoltre, mister Allegri è un grande estimatore del giocatore e sarebbe estremamente favorevole all’ipotetica operazione.

Ecco le sue parole su YouTube a riguardo: