Milan, possibile investimento sulla fascia: ecco i due nomi!

Il Milan, oltre che impegnarsi in campo, continua a pianificare con attenzione le prossime mosse di mercato, con un focus particolare sul rafforzamento delle corsie laterali . La dirigenza rossonera, infatti, valuta profili funzionali sia dal punto di vista tecnico che regolamentare, considerando l’importanza degli slot per i calciatori italiani nelle liste europee, visto l’impegno ormai quasi certo del Milan nelle competizioni Uefa la prossima stagione. In questo contesto, emergono con forza i nomi di Raoul Bellanova e Fabiano Parisi, entrambi monitorati da tempo.

Bellanova e Parisi: profili diversi ma utili

Bellanova rappresenta un profilo particolarmente interessante per il Milan grazie alla sua capacità di abbinare corsa, fisicità e propensione offensiva. Il laterale, già in rossonero nelle giovanili, dal punto di vista tattico con il suo eventuale arrivo garantirebbe profondità sulla fascia destra, offrendo un’alternativa di livello a Saelemaekers.

Sul versante opposto, Fabiano Parisi si distingue per caratteristiche differenti ma complementari per il gioco di Allegri. Dotato di ottima tecnica di base e grande intelligenza tattica, il terzino sinistro è apprezzato per la sua capacità di partecipare alla manovra e garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva, oltre alla possibilità di giocare su entrambe le fasce.