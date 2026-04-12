News Milan

Milan, possibile investimento sulla fascia: ecco i due nomi!

di
Milan, possibile investimento sulla fascia: ecco i due nomi!
Milan su due esterni della Serie A
Parisi e Bellanova Milan misterizzato

Il Milan, oltre che impegnarsi in campo, continua a pianificare con attenzione le prossime mosse di mercato, con un focus particolare sul rafforzamento delle corsie laterali . La dirigenza rossonera, infatti, valuta profili funzionali sia dal punto di vista tecnico che regolamentare, considerando l’importanza degli slot per i calciatori italiani nelle liste europee, visto l’impegno ormai quasi certo del Milan nelle competizioni Uefa la prossima stagione. In questo contesto, emergono con forza i nomi di Raoul Bellanova e Fabiano Parisi, entrambi monitorati da tempo.

Bellanova e Parisi: profili diversi ma utili

Bellanova rappresenta un profilo particolarmente interessante per il Milan grazie alla sua capacità di abbinare corsa, fisicità e propensione offensiva. Il laterale, già in rossonero nelle giovanili, dal punto di vista tattico con il suo eventuale arrivo garantirebbe profondità sulla fascia destra, offrendo un’alternativa di livello a Saelemaekers.

Sul versante opposto, Fabiano Parisi si distingue per caratteristiche differenti ma complementari per il gioco di Allegri. Dotato di ottima tecnica di base e grande intelligenza tattica, il terzino sinistro è apprezzato per la sua capacità di partecipare alla manovra e garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva, oltre alla possibilità di giocare su entrambe le fasce.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie