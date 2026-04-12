Rimpianto Mateta, numeri super col Palace: nuova chance in estate?

La dura sconfitta di ieri pomeriggio del Milan contro l’Udinese ha riacceso i riflettori su una grave lacuna emersa come criticità al termine del mercato estivo e, numeri alla mano, non colmata del tutto a gennaio. L’assenza di un centravanti in grado di svoltare la stagione del Diavolo è un fattore che non può essere trascurato, al netto della carenza di uomini letali sottoporta. Al contempo, il Milan guarda a Jean-Philippe Mateta e non può fare altro che avere grossi rimpianti.

Milan, serve una punta di razza: Fullkrug non incide e la delusione cresce

Terminato il calciomercato estivo, il Milan non era riuscito a portare in Serie A né Boniface né Harder, individuati come i profili che avrebbero potuto garantire gol e appoggi preziosi per i compagni. La scelta del direttore sportivo Igli Tare era infine ricaduta su Christopher Nkunku, arrivato in extremis dal Chelsea nonostante le caratteristiche non esattamente in linea con quelle della punta voluta da Massimiliano Allegri.

In inverno il Milan ero dunque corso ai ripari, assicurandosi le prestazioni di Niclas Fullkrug: l’esperiente centravanti del West Ham era dunque approdato alla corte rossonera, nella speranza generale che potesse dare il proprio contributo sotto porta. Le primissime uscite hanno in effetti confortato il Milan, con il tedesco che ha trovato il gol nella sfida contro il Lecce: dopo quella singola marcatura, non si è più ripetuto, complice anche le molteplici panchine.

Il centravanti non ingrana e l’ex obiettivo fa faville: rimorsi per Tare

Al contempo, se guardiamo al campionato di Premier League possiamo notare in maniera nitida un elemento che non farà di certo sorridere l’ambiente rossonero. Jean-Philipp Mateta, a lungo corteggiato dal Diavolo in inverno e davvero vicinissimo al vestire la casacca rossonera, ha ingranato la marcia.

Dopo aver visto il muro della dirigenza milanista di fronte a dei dubbi sulla sua tenuta fisica, il francese si è rimboccato le maniche alla ricerca della miglior condizione fisica. Tornato a pieno regime nelle ultimissime sfide con il suo Crystal Palace, Mateta ha trovato ben tre gol: uno in Conference League contro la Fiorentina e ben due nel match odierno contro il Newcastle. Si tratta dunque di uno score che corrisponde al triplo rispetto a quanto fatto da Fullkrug in rossonero: con il senno di poi è difficile ragionare, ma il Milan avrà di certo rimpianti ben motivati, dato che il calciatore era ben disposto al trasferimento in rossonero. Uno spunto per il futuro? Chissà.