Milan, problemi per Goretzka: lo scenario può far saltate tutto!

Leon Goretzka è un obiettivo prioritario del Milan per il prossimo calciomercato: il centrocampista tedesco, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, è un’opportunità enorme e i rossoneri vorrebbero cogliere la palla al balzo. Oltre all’aspetto delle elevate richieste economiche di giocatore ed entourage, però, vi è un intoppo esterno, chiamato concorrenza. Infatti, sia in Italia che all’estero il giocatore è ambitissimo: l’ultimo inserimento registrato è del Fenerbahce, che fa sul serio per convincerlo ad unirsi alla causa turca.

Milan, occhio al Fenerbahce: Goretzka corteggiato

In un mercato sempre più difficile per le enormi richieste di cartellini e di ingaggi, cogliere le opportunità a parametro zero è un must per rinforzare le rose in maniera sostenibile. Soprattutto se, poi, emergono possibilità a parametro zero come Leon Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco. Come noto da tempo, il Milan è fortemente interessato a lui, ma anche il Fenerbahce vorrebbe ingaggiarlo, come segnalato dal media turco Fanatik. Ebbene, il club di Istanbul ha già allacciato i contatti con la ROOF, agenzia di procura del centrocampista, rivelandosi disposto ad accettare le sue richieste economiche: stipendio da 7 milioni di euro a cui si aggiungono 10 milioni alla firma.

Non solo il Milan, il Fenerbahce spaventa anche le altre pretendenti

Il mercato non si ferma mai e, dunque, l’occasione Goretzka fa gola a moltissimi club. Il Milan, come sottolineato in precedenza, è estremamente attento alla situazione e sta portando avanti da tempo il corteggiamento. Al contempo, anche Juventus e Napoli sono interessate, così come l’Atletico Madrid. Insomma, l’inserimento prepotente del Fenerbahce non fa bene a nessuno e sono attesi rilanci importanti per convincere il tedesco. Ovviamente, in questi casi, però, l’ultima parola spetta esclusivamente al diretto interessato.