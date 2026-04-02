Calciomercato del Milan

Milan, problemi per Goretzka: lo scenario può far saltate tutto!

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Milan, problemi per Goretzka: lo scenario può far saltate tutto!
Leon Goretzka, obiettivo di mercato del Milan. Fonte: ANSA
Leon Goretzka, centrocampista Bayern Monaco nel mirino del calciomercato Milan

Leon Goretzka è un obiettivo prioritario del Milan per il prossimo calciomercato: il centrocampista tedesco, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, è un’opportunità enorme e i rossoneri vorrebbero cogliere la palla al balzo. Oltre all’aspetto delle elevate richieste economiche di giocatore ed entourage, però, vi è un intoppo esterno, chiamato concorrenza. Infatti, sia in Italia che all’estero il giocatore è ambitissimo: l’ultimo inserimento registrato è del Fenerbahce, che fa sul serio per convincerlo ad unirsi alla causa turca.

Milan, occhio al Fenerbahce: Goretzka corteggiato

In un mercato sempre più difficile per le enormi richieste di cartellini e di ingaggi, cogliere le opportunità a parametro zero è un must per rinforzare le rose in maniera sostenibile. Soprattutto se, poi, emergono possibilità a parametro zero come Leon Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco. Come noto da tempo, il Milan è fortemente interessato a lui, ma anche il Fenerbahce vorrebbe ingaggiarlo, come segnalato dal media turco Fanatik. Ebbene, il club di Istanbul ha già allacciato i contatti con la ROOF, agenzia di procura del centrocampista, rivelandosi disposto ad accettare le sue richieste economiche: stipendio da 7 milioni di euro a cui si aggiungono 10 milioni alla firma.

Goretzka obiettivo del Fenerbahce
Il Fenerbahce si inserisce nella corsa a Goretzka

Non solo il Milan, il Fenerbahce spaventa anche le altre pretendenti

Il mercato non si ferma mai e, dunque, l’occasione Goretzka fa gola a moltissimi club. Il Milan, come sottolineato in precedenza, è estremamente attento alla situazione e sta portando avanti da tempo il corteggiamento. Al contempo, anche Juventus e Napoli sono interessate, così come l’Atletico Madrid. Insomma, l’inserimento prepotente del Fenerbahce non fa bene a nessuno e sono attesi rilanci importanti per convincere il tedesco. Ovviamente, in questi casi, però, l’ultima parola spetta esclusivamente al diretto interessato.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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