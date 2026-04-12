Milan, quale futuro per Leao? I fischi di San Siro sono chiari: c’è una valutazione per l’addio

Rafael Leao è stato fischiato da San Siro durante Milan-Udinese e sostituito nel secondo tempo. I fischi dello stadio pesano sul portoghese e potrebbero influenzare il calciomercato del Milan in estate.

Leao e i fischi: quando il pubblico rossonero non perdona

San Siro ha espresso il proprio giudizio in modo netto e diretto, come accade da decenni sugli spalti del San Siro. Rafael Leao è stato subissato dai fischi durante la partita contro l’Udinese, sia nel primo tempo per alcune scelte di gioco che nel secondo prima della sostituzione. I mormorii erano iniziati dopo il rifiuto del numero 10 di attaccare in profondità su una bella azione di Pulisic, poi aggravati dall’occasione sprecata sempre su assist dell’americano. Il Milan ha perso 0-3 e la prestazione complessiva è stata insufficiente, ma Leao è diventato il bersaglio immediato del disappunto pubblico.

Il pubblico milanista ha sempre avuto standard elevati. Ha fischiato campioni come Seedorf durante la sua storia, e non si è mai trattenuto quando le prestazioni non hanno rispettato le aspettative. I social media hanno amplificato il clima negativo, trasformando una serata difficile in un episodio che segna il rapporto tra il giocatore e la piazza. Allegri ha abbracciato subito Leao al momento della sostituzione, e Rabiot lo ha difeso nel post partita, ma il danno reputazionale è stato fatto.

Dal campo al mercato: il peso della piazza sulla valutazione

Quando il clima si deteriora, anche il valore di mercato risente. Leao è valutato intorno agli 80 milioni di euro e percepisce uno stipendio di 5 milioni più bonus, cifre importanti per una rosa che il Milan sta cercando di costruire con equilibrio. La stagione del portoghese è stata compromessa dalla pubalgia e dall’utilizzo in un ruolo che non gli corrisponde tattico, generando dubbi sulla sua continuità. I fischi di San Siro, però, aggiungono una variabile che la dirigenza non può ignorare: il consenso della piazza è un fattore concreto nel valutare il futuro di un giocatore.

Qual è il significato reale di questi fischi? Non rappresentano una sentenza definitiva, ma un segnale di avvertimento. Se Leao non dovesse fornire risposte positive nelle prossime partite, la dirigenza milanista potrebbe davvero valutare una cessione in estate, ritenendo che il ciclo si sia chiuso. In carriera con la maglia rossonera ha totalizzato 286 presenze, 80 gol e 64 assist: numeri importanti, ma non sufficienti a blindare una posizione quando la piazza inizia a dubitare.

Le prossime settimane saranno decisive. Il Milan ha bisogno di continuità offensiva e di segnali di crescita dai suoi interpreti principali. Se Leao dovesse tornare a esprimere il suo livello abituale, i fischi svanirebbero come sono arrivati. Se continuerà a deludere, la dirigenza avrà tutte le ragioni per aprire una trattativa di mercato e trovare una soluzione alternativa. La valutazione di 80 milioni rimane ferma sulla carta, ma la realtà del campo e la pressione della piazza potrebbero costringere il Milan a rivedere le proprie priorità nel calciomercato estivo.