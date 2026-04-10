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Milan, rivoluzione a centrocampo: due giocatori fanno spazio a Goretzka

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Milan, rivoluzione a centrocampo: due giocatori fanno spazio a Goretzka
Leon Goretzka, obiettivo di mercato del Milan. Fonte: ANSA
Leon Goretzka, centrocampista Bayern Monaco nel mirino del calciomercato Milan

La prossima estate potrebbe segnare una svolta radicale nel centrocampo del Milan. La dirigenza rossonera sembra avere le idee chiare, e c’è un nome che mette tutti d’accordo: Leon Goretzka, centrocampista tedesco in scadenza di contratto con il Bayern Monaco.

Il Milan ci crede: Goretzka è il nome caldo per l’estate

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in casa Milan cresce l’ottimismo per l’arrivo di Goretzka a parametro zero. Il tedesco lascerà il Bayern Monaco a giugno, ma il prezzo da pagare sarà un altro: per convincerlo servirà un ingaggio alto, un contratto triennale da circa 5 milioni di euro a stagione e un premio alla firma destinato al suo entourage.

Non è una trattativa semplice, perché la concorrenza delle big non manca e il giocatore stesso prende tempo. La risposta potrebbe arrivare entro la fine di questo mese, che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni rossonere.

Leon Goretzka con la maglia del Bayern Monaco
Goretzka con la maglia del Bayern Monaco

Fofana e Loftus-Cheek ai saluti

Se da una parte si lavora per rinnovare il reparto, dall’altra si fanno i conti con chi potrebbe fare le valigie. Sul mercato dovrebbero finire Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana: i due non hanno convinto pienamente e nella prossima finestra di mercato potrebbero trovare sistemazione altrove.

Per Fofana il discorso è abbastanza concreto: il francese piacerebbe in Turchia e la richiesta del Milan si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Discorso diverso per Loftus-Cheek, su cui ci sarebbe interesse dalla Premier League: l’inglese potrebbe valutare seriamente un ritorno in patria.

Goretzka è vicino al Milan? La situazione è ancora aperta, ma l’ottimismo in casa Milan è concreto.
A quanto potrebbe essere ceduto Fofana? Il Milan avrebbe fissato la valutazione intorno ai 30 milioni di euro.
Loftus-Cheek potrebbe tornare in Premier League? Sì, ci sarebbe interesse da parte di club inglesi e il giocatore stesso potrebbe valutare un ritorno in patria a fine stagione.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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