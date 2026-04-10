Milan, rivoluzione a centrocampo: due giocatori fanno spazio a Goretzka

La prossima estate potrebbe segnare una svolta radicale nel centrocampo del Milan. La dirigenza rossonera sembra avere le idee chiare, e c’è un nome che mette tutti d’accordo: Leon Goretzka, centrocampista tedesco in scadenza di contratto con il Bayern Monaco.

Il Milan ci crede: Goretzka è il nome caldo per l’estate

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in casa Milan cresce l’ottimismo per l’arrivo di Goretzka a parametro zero. Il tedesco lascerà il Bayern Monaco a giugno, ma il prezzo da pagare sarà un altro: per convincerlo servirà un ingaggio alto, un contratto triennale da circa 5 milioni di euro a stagione e un premio alla firma destinato al suo entourage.

Non è una trattativa semplice, perché la concorrenza delle big non manca e il giocatore stesso prende tempo. La risposta potrebbe arrivare entro la fine di questo mese, che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni rossonere.

Fofana e Loftus-Cheek ai saluti

Se da una parte si lavora per rinnovare il reparto, dall’altra si fanno i conti con chi potrebbe fare le valigie. Sul mercato dovrebbero finire Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana: i due non hanno convinto pienamente e nella prossima finestra di mercato potrebbero trovare sistemazione altrove.

Per Fofana il discorso è abbastanza concreto: il francese piacerebbe in Turchia e la richiesta del Milan si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Discorso diverso per Loftus-Cheek, su cui ci sarebbe interesse dalla Premier League: l’inglese potrebbe valutare seriamente un ritorno in patria.

Goretzka è vicino al Milan? La situazione è ancora aperta, ma l’ottimismo in casa Milan è concreto.

A quanto potrebbe essere ceduto Fofana? Il Milan avrebbe fissato la valutazione intorno ai 30 milioni di euro.

Loftus-Cheek potrebbe tornare in Premier League? Sì, ci sarebbe interesse da parte di club inglesi e il giocatore stesso potrebbe valutare un ritorno in patria a fine stagione.