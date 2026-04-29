Milan, rivoluzione in attacco con tre big ai saluti: la decisione su Pulisic

Milan, rivoluzione in attacco. L'unico confermato è Pulisic

Il Milan prepara una rivoluzione nel reparto offensivo in vista della prossima stagione. Le strategie dei rossoneri passano da cambiamenti importanti, con diversi nomi destinati a finire sul mercato. Secondo la Gazzetta Dello Sport, l’unico punto fermo dell’attacco sarebbe Christian Pulisic, considerato centrale nel nuovo progetto tecncico.

Il club vuole ripartire da basi solide dopo una stagione difficile e l’esterno americano rappresenta una delle poche certezze. Gol, qualità e duttilità tattica rendono l’ex Chelsea un profilo prezioso per Massimiliano Allegri, che avrebbe dato il suo benestare alla permanenza del numero 11

Pulisic al centro del progetto: il Milan lavora anche al rinnovo

Nonostante un rinnovo ancora da definire, la volontà del Milan sarebbe quella di blindare Pulisic. Il contratto dell’americano scade nel 2027 con opzione per un’ulteriore stagione, ma i dialoghi per il prolungamento proseguono.

Allegri vede in lui una pedina fondamentale, soprattutto accanto a un centravanti di peso capace di valorizzarne inserimenti e qualità tecniche. Per questo il nuovo Milan nascerà anche intorno alle caratteristiche di “Capitan America”.

Da Leao a Gimenez: chi può lasciare Milanello

Situazione diversa per gli altri attaccanti. Rafael Leao resta uno dei nomi più caldi del mercato rossonero: il portoghese piace al Manchester United e davanti a un’offerta importante il Milan potrebbe valutare la cessione.

Anche Santiago Gimenez, frenato da infortuni e rendimento altalenante, potrebbe partire davanti a una proposta compresa tra 20 e 25 milioni di euro. Il messicano resta un nome appetibile anche per età e potenziale.

In uscita pure Niclas Füllkrug, destinato a non essere confermato, mentre il giovane Francesco Camarda potrebbe essere girato altrove per giocare con continuità e accumulare esperienza.

Il Milan, dunque, è pronto a cambiare volto in attacco: l’estate rossonera si preannuncia caldissima.