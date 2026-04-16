Milan, Scaroni rivela le intenzioni del club: avete sentito?

Dopo aver abbandonato il sogno scudetto, il Milan deve subito ritrovare la retta via. I rossoneri dovranno subito mettersi alle spalle la brutta sconfitta contro l’Udinese, preparando nel migliore dei modi la sfida contro il Verona. Della stagione della squadra di Massimiliano Allegri e del nuovo stadio ne ha parlato Paolo Scaroni.

Paolo Scaroni è stato uno dei protagonisti dell’evento “Il Foglio a San Siro”. Il presidente del Milan ha parlato della stagione vissuta dalla squadra rossonera, mostrandosi fiducioso per il finale di campionato:

“Non è stata una settimana facile, ma resto fiducioso che raggiungeremo l’unico obiettivo che abbiamo sempre avuto fin dal primo giorno. Lo scudetto mi piace molto, io sono molto legato allo stadio del Sassuolo dove abbiamo vinto l’ultimo scudetto. Io non mi sono mai illuso facendo un po’ di matematica e vedendo anche come giocavano le squadre.

La Champions League è un obiettivo importantissimo, compreso il fatto che il Milan non può non fare parte del palcoscenico internazionale“.