Milan, sentito Gimenez? Il messicano è pronto a riprendersi i suoi tifosi!

Santiago Gimenez ha rilasciato un’intervista esclusiva ai canali ufficiali del Milan, affrontando il tema dell’operazione alla caviglia e l’impegno verso i tifosi rossoneri.

Gimenez e il debito verso i tifosi del Milan

L’attaccante messicano ha parlato con franchezza della sua situazione fisica e mentale dopo l’intervento chirurgico. Non si tratta di una semplice dichiarazione di intenti: è una presa di responsabilità concreta verso chi lo segue. L’operazione rappresenta una cesura nella sua esperienza milanista, un punto da cui ripartire con consapevolezza diversa. Di seguito le sue parole:

“Dopo l’operazione alla caviglia, intendo ripagare tutto l’amore che mi hanno dato i tifosi, che è quello che conta di più. La scorsa stagione è stata negativa, inutile nasconderlo. Ho iniziato benissimo al Milan segnando diversi gol, ma dopo il rendimento si è abbassato”.

L’attaccante messicano ha anche sottolineato l’importanza dello staff medico rossonero, con una presenti anche sul “nuovo” Bebote:

“Ringrazio di cuore tutto lo staff tecnico e medico che sono stati in un momento molto difficile. Non sono lo stesso Santi di quando sono arrivato, ora ho molta più fame e mi sento meglio“.

Il messicano dunque si sente pronto a dare il suo contributo sul campo, con Allegri che ora studia come utilizzare il suo attaccante.

L’impegno concreto: ora servono i fatti

Quanto affermato da Gimenez ha valore solo se tradotto in prestazioni. L’attaccante ha chiarito che l’unico modo per ripagare l’amore ricevuto è performare sul rettangolo di gioco, quello che “conta più di tutti“. Non ci sono scorciatoie: il Milan e i suoi tifosi richiedono fatti concreti, non dichiarazioni di principio. La fame ritrovata e la consapevolezza acquisita devono manifestarsi nelle partite che verranno, negli assist e nei gol che faranno la differenza nella corsa scudetto.

Il percorso di Gimenez rappresenta un modello di gestione della difficoltà. Ha trasformato un momento critico della sua carriera in un’opportunità di crescita personale e calcistica. Per il Milan, questo significa avere un attaccante con maggiore maturità e determinazione, pronto a fornire il contributo che la squadra di Allegri attende. Le prossime settimane diranno se questa rinascita è reale o se rimane confinata alle parole. Gimenez ha posto il paletto: ora deve dimostrare che la fame ritrovata è duratura e produttiva nel calciomercato della stagione in corso.