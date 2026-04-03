Napoli – Milan, Hojlund pericolo numero uno: Allegri ha un piano per fermarlo

Una volta terminata la sosta per le nazionali, il Milan di Massimiliano Allegri torna a pensare al campionato. La prima tappa di questo rush finale sarà al Maradona contro il Napoli di Conte, sfida valida per il secondo posto ma che potrebbe anche valere di più nel caso di risultato negativo dell’Inter la sera prima. Il mister rossonero ha un piano per fermare Hojlund e compagni.

Milan, attenzione su Hojlund: ecco come fermarlo

Lo scorso 18 dicembre a Riad, ultimo incrocio tra le due sqaudre, Rasmus Hojlund fece impazzire la difesa rossonera insieme a David Neres. L’esterno brasiliano mancherà per infortunio, ma l’attaccante danese che in estate sarebbe potuto approdare proprio al Milan sarà pronto dal 1′.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico rossonero oggi ritroverà tutti i suoi nazionali e ha già in mente la sua difesa. Con Matteo Gabbia assente, il terzetto sarà composto da: Tomori, De Winter e Pavlovic. Mister Allegri punterà molto sulla voglia di rivalsa proprio del belga e del serbo, che nella gara di Supercoppa non riuscirono a fermare l’attacco azzurro.

Napoli-Milan: ultima chance Scudetto

Il Milan di Massimiliano Allegri ha già praticamente portato a casa l’obiettivo stagionale di tornare in Champions League. I sogni dei tifosi, ma anche degli stessi giocatori, non possono limitarsi e sognare lo scudetto non costa nulla. La prossima fermata si chiama Napoli, difficile sicuramente ma se si vogliono avere delle residue chance per il titolo non si può più sbagliare.