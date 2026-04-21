Milan, si complica la pista per la difesa: è concentrato sul club!

Kim Min-jae sfuma dal calciomercato Milan. Il difensore sudcoreano, attualmente al Bayern Monaco, è concentrato sul suo attuale club, chiedendo quasi del tutto un suo possibili trasferimento in Italia.
Kim e il Bayern, nessuna apertura al trasferimento
Secondo Sky Sport DE, il centrale classe 1996 non intende lasciare la Baviera. Dalla Germania rivelano di come Kim sia completamente concentrato sul progetto del Bayern senza manifestare alcun segnale di insoddisfazione verso il club.
Nessun contatto con altre squadre, nessuna negoziazione in corso. Il Bayern, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi di un difensore di questo livello durante l’estate. Nonostante una continuità che manca, il coreano sembrerebbe intenzionato a restare in Germania, provando a far cambiare idea a Kompany e spegnendo quasi del tutto i sogni rossoneri.
Il contratto lungo e la posizione blindata
Kim ha sottoscritto un accordo valido fino al 2028. Questo vincolo contrattuale rinforza drasticamente la posizione del Bayern nei confronti di eventuali estimatori. Il club bavarese non deve affrettare alcuna decisione di mercato e può permettersi di attendere tranquillamente.
Per il Milan, dunque, la strada si chiude rapidamente. L’idea di un rinforzo con profilo internazionale ed esperienza, quale sarebbe stato Kim, non troverà concretizzazione in questa sessione estiva. Il difensore che nel 2022-2023 fu pilastro dello scudetto del Napoli, rimane legato al progetto tedesco.
La dirigenza rossonera dovrà orientarsi verso alternative concrete. Kim non rappresenta più un’opzione praticabile per il calciomercato Milan in questa finestra, almeno fino a quando il Bayern manterrà questa posizione di fermezza e il coreano non decidesse di cambiare idea da qui a giugno.