Milan su Goretzka, sfida aperta con un’altra big di Serie A: la situazione

Goretzka rimane nel mirino del Milan, che non abbandona la pista del centrocampista tedesco in scadenza con il Bayern Monaco. Secondo quanto rivela Sportmediaset, la Juventus ha chiesto informazioni sul giocatore, intensificando la concorrenza per l’estate.

Goretzka e il Milan: l’offerta che supera la concorrenza

Il Milan ha formulato una proposta decisamente più aggressiva rispetto alle altre pretendenti. I rossoneri mettono sul tavolo un contratto triennale fino al 2029 con un compenso di almeno cinque milioni di euro a stagione. La strategia è chiara: anticipare gli avversari con una durata maggiore rispetto al biennale che altre squadre, sia italiane che estere, stanno proponendo. Questo approccio rispecchia una filosofia di mercato che punta a costruire stabilità e continuità nel progetto tecnico. Leon Goretzka, classe 1995, lascerà il Bayern a costo zero, rendendo l’operazione economicamente sostenibile pur offrendo compensi competitivi.

La richiesta di ingaggiare il centrocampista tedesco proviene direttamente dalla dirigenza rossonera in risposta alle indicazioni tattiche ricevute. Durante i colloqui preliminari per la pianificazione estiva, è emersa con chiarezza la necessità di innalzare il livello qualitativo della rosa con profili di personalità e esperienza internazionale. Goretzka rappresenta esattamente questo profilo: un giocatore con anni di Bundesliga e Champions League alle spalle, capace di garantire affidabilità in entrambe le competizioni.

La concorrenza della Juventus: la sfida si accende

La Juventus ha mosso i primi passi chiedendo informazioni sul tedesco, confermando che il mercato per Goretzka sarà tutt’altro che scontato. La situazione si complica ulteriormente considerando che altre squadre europee stanno già sondando il terreno. Il Milan ha deciso di non aspettare e di presentarsi con un’offerta strutturata, cercando di chiudere la questione prima che la concorrenza si organizzi meglio. La scelta di proporre un contratto più lungo e remunerativo rappresenta una chiara volontà di fare lo scatto decisivo nel mercato dei parametri zero.

Questo approccio differisce sensibilmente da quello degli ultimi anni, quando il Milan mostrava una certa riluttanza nel sottoscrivere accordi pluriennali con calciatori over 30. Oggi la necessità di competitività immediata ha reso questa strategia non solo accettabile, ma addirittura necessaria. Un centrocampista della levatura di Goretzka, pur avendo 29 anni, porta con sé un valore aggiunto difficile da trovare sul mercato libero.