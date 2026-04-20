Milan, svolta sul futuro di Lewandoski: può succedere davvero!

Uno dei nomi più discussi per il mercato estivo è quello del bomber polacco Robert Lewandoski. Il giocatore è in scadenza e molti club tra cui il Milan sarebbero intenzionati ad ingaggiarlo. La situazione si fa però intricata, dalla volontà del Barcellona di rinnovarlo, sino alle sirene dalla MLS.

Offerte dall’estero e futuro ancora aperto

Secondo quanto riportato dal Giornalista Florian Plettenberg, però, il Barcellona starebbe lavorando per prolungare il contratto dell’attaccante polacco fino al 2027, con l’idea di ridurre l’ingaggio per rendere l’operazione sostenibile sul piano economico.

Nonostante la volontà del Barcellona di blindarlo, il futuro di Lewandoski resta tutt’altro che definito. Sul centravanti ex Bayern Monaco si registra infatti l’interesse di diversi club: oltre al Milan e la Juve in Italia, ci sarebbe l’interessamento del Chicago Fire che ha già presentato una proposta, mentre dalla Saudi Pro League arrivano sirene sempre più insistenti.

Milan alla finestra: occasione da monitorare

A queste si aggiungono anche due top club europei rimasti al momento nell’ombra, ma pronti a inserirsi qualora la trattativa per il rinnovo dovesse rallentare o complicarsi. In questo contesto di incertezza, anche il Milan osserva con attenzione l’evolversi della situazione. L’eventuale rottura o mancato rinnovo potrebbe infatti aprire scenari interessanti per un colpo d’esperienza internazionale, anche se al momento non risultano contatti diretti. La decisione finale sul futuro di Lewandowski è attesa a breve: tra rinnovo, MLS, Arabia e nuove pretendenti europee, il destino del bomber resta ancora tutto da scrivere.