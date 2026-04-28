Modric out, il Milan perde il croato: ecco cosa succede ora

Luka Modric non giocherà più in questa stagione 2025/26. L’intervento chirurgico di ieri ha confermato i timori: frattura complessa pluriframmentaria dello zigomo sinistro, quindi il fuoriclasse resterà fermo per sei-otto settimane.

Modric operato: la stagione rossonera è conclusa

L’équipe del dottor Luca Autelitano ha operato il centrocampista croato presso la Clinica La Madonnina di Milano. L’intervento è perfettamente riuscito, ma i tempi di recupero escludono completamente il calciatore dalle ultime quattro gare di campionato. Il Milan perde così una pedina importante nel finale della stagione.

La Nazionale croata, invece, non dovrà preoccuparsi per i prossimi impegni internazionali: il Mondiale non è a rischio per Modric.

Lo scontro di gioco con Locatelli durante il big match contro la Juventus di domenica ha provocato il trauma facciale che ha reso necessario l’intervento. Un episodio duro, come spesso accade negli scontri aerei di Serie A, ma che ha avuto conseguenze ben più gravi del solito.

Chi sostituisce Modric nel centrocampo rossonero

Ardon Jashari rappresenta il sostituto naturale, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. Il giovane centrocampista avrà l’opportunità di giocare con continuità negli ultimi turni di campionato. Ma attenzione anche a Samuele Ricci, che potrebbe rappresentare un’alternativa tattica diversa per il Milan.

La scelta del sostituto dipenderà da quale tipo di equilibrio il tecnico rossonero intenderà mantenere in mezzo al campo. Jashari offre dinamismo e freschezza, mentre Ricci garantisce maggiore esperienza e solidità difensiva. Entrambi avranno la possibilità di mettersi in mostra in una fase decisiva della stagione, anche se con poche partite a disposizione.

L’impatto sul finale di stagione del Milan

Perdere Modric negli ultimi turni è un colpo significativo, indipendentemente dalla posizione di classifica che il Milan occupa. Il centrocampista rappresenta una garanzia di qualità e personalità a centrocampo. La sua assenza costringerà il Milan a riorganizzare gli equilibri tattici proprio quando il campionato entra nella fase più delicata.

Le quattro gare rimanenti diventeranno un banco di prova per i sostituti. Se Jashari e Ricci sapranno sfruttare questa opportunità, il danno per il Milan potrebbe risultare minore. In caso contrario, il centrocampo rossonero rischia di accusare un vuoto importante.