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Napoli-Milan, i tifosi azzurri si schierano a favore del popolo rossonero: messaggio incredibile!

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Napoli-Milan, i tifosi azzurri si schierano a favore del popolo rossonero: messaggio incredibile!
Stadio Diego Armando Maradona, la festa dei tifosi del Napoli
I tifosi del Napoli festeggiano fuori dallo Stadio Diego Armando Maradona

Il Milan non potrà contare sul supporto dei propri tifosi per la sfida in casa del Napoli di questa sera. Come comunicato dalla Prefettura di Napoli, la trasferta al Maradona è stata infatti vietata ai sostenitori rossoneri eccetto ai possessori della fidelity card legata al Milan, ma non residenti in Lombardia. Una decisione dovuta all’alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha però fatto storcere il naso anche ai sostenitori partenopei.

Napoli-Milan, la Curva A esprime solidarietà verso i sostenitori rossoneri

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra Napoli e Milan, gara a cui non potranno assistere i tifosi rossoneri. Una decisione della Prefettura che non è piaciuta nemmeno alla Curva A azzurra, che nelle scorse ore ha deciso di esporre uno striscione fuori dalla tribuna ospiti dello Stadio Diego Armando Maradona per sottolineare il proprio dissenso:

Basta divieti territoriali, rivogliamo i nostri rivali!“.

Lo striscione esposto fuori dallo Stadio Maradona dai tifosi del Napoli prima della gara contro il Milan
Napoli-Milan, lo striscione esposto dalla Curva A fuori dal Maradona

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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