Napoli-Milan, i tifosi azzurri si schierano a favore del popolo rossonero: messaggio incredibile!

Il Milan non potrà contare sul supporto dei propri tifosi per la sfida in casa del Napoli di questa sera. Come comunicato dalla Prefettura di Napoli, la trasferta al Maradona è stata infatti vietata ai sostenitori rossoneri eccetto ai possessori della fidelity card legata al Milan, ma non residenti in Lombardia. Una decisione dovuta all’alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha però fatto storcere il naso anche ai sostenitori partenopei.

Napoli-Milan, la Curva A esprime solidarietà verso i sostenitori rossoneri

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra Napoli e Milan, gara a cui non potranno assistere i tifosi rossoneri. Una decisione della Prefettura che non è piaciuta nemmeno alla Curva A azzurra, che nelle scorse ore ha deciso di esporre uno striscione fuori dalla tribuna ospiti dello Stadio Diego Armando Maradona per sottolineare il proprio dissenso: