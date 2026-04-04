Napoli-Milan, Leao ci sarà? Ecco la decisione di Allegri sul big

Rafa Leao sarà della partita a Napoli. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, l’esterno portoghese ha completato il recupero e partirà con la squadra per il big match di Serie A.

Leao recuperato: Allegri sceglie se schierarlo dal primo minuto

Il portoghese si è allenato in gruppo ieri e la sua disponibilità non è in discussione. Resta da capire solo una cosa: se Max Allegri lo manderà subito in campo oppure se lo lascerà inizialmente in panchina. Se Leao parte dalla panchina, Nkunku è il candidato principale per affiancare Pulisic in attacco.

La scelta dell’allenatore arriverà nella conferenza stampa di oggi a Milanello, prevista per le 14:30. Il ballottaggio in attacco rappresenta l’unico vero dubbio tattico che Allegri deve risolvere prima di scendere in campo. Nkunku ha dimostrato di poter fare coppia con Pulisic quando Leao non c’è, mentre il portoghese garantisce qualità e velocità se parte dall’inizio.

Non è una questione marginale: la profondità sulla fascia sinistra cambia radicalmente a seconda di chi sceglie il tecnico.

Napoli-Milan: la pressione sull’Inter e le ambizioni rossonere

La sfida contro il Napoli arriva in un momento decisivo della stagione. Chi vince mette ulteriore pressione sull’Inter e tiene vive le speranze di lotta scudetto.

Il Milan non può permettersi passi falsi, soprattutto con l’assenza di Gabbia in difesa. La Campania rappresenta un test concreto per capire se Allegri ha davvero trovato gli equilibri giusti. Allegri ha già deciso sulla formazione nei dettagli tattici, ma la conferenza di oggi comunicherà pubblicamente le scelte.

Leao c’è, la domanda è solo se partirà titolare o subentrerà a gara in corso. Per il Milan verso Napoli, questa decisione peserà sull’intera impostazione offensiva e sulla capacità di creare superiorità numerica sulla fascia.